Dan Alexa rămâne la conducerea echipei Dunărea Călăraşi şi în sezonul viitor

Tehnicianul Dan Alexa va rămâne la conducerea echipei Dunărea Călăraşi şi în sezonul viitor, a anunţat, miercuri, clubul retrogradat în Liga II, potrivit news.ro.

În urma discuţiilor purtate, miercuri, de către preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, cu antrenorul Dan Alexa s-a hotărât ca proiectul fotbalistic de la malul Borcei să continue pentru Călăraşi şi pentru suporteri.

Citește și: Becali i-a fixat obiectivul lui Bogdan Andone - BANI

"Dan Alexa rămâne profesionistul care ne-a adus bucuria intrării în Liga 1. Datorită acestui om, am trăit momente de bucurie pe stadionul municipal, clipe istorice la care nici nu am visat vreodată. Eu continui să cred în Dan Alexa, are toată susţinerea mea pentru a rămâne la echipă. Şi-a asumat eşecul retrogradarii, este curtat de echipe mari... Şi când are inspiraţie şi când mai greşeşte, Alexa este al nostru. Sunt convins că vom reveni în prima linie a fotbalului românesc", a precizat Vasile Iliuţă