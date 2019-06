Becali i-a fixat obiectivul lui Bogdan Andone - BANI

Gigi Becali a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că "faţa smerită" îl recomandă pe Bogdan Andone ca antrenor al FCSB şi că acesta are ca obiectiv să-i aducă bani din fotbal potrivit news.ro

"Nu-i fixez eu obiectivul, îi fixează FCSB. Europa League, campionat, Champions League, astea sunt la mine, bani. Eu nu fixez obiectiv, eu bani. Vreau să-mi aducă să beau vin, eu nu fixez. El dacă duce în Europa League mi-a adus bani, la revedere, are asigurat ca Dică, după aia şi anul viitor îl are asigurat. Că mi-a adus vin, am băut vin. Nu bea nimeni vin în România, numai eu beau vin. Bea cineva vin? Numai struguri acri la toţi. Vinul înseamnă banul, Europa, asta trebuie să facă el. Dacă nu-mi dă să beau vin, nu te ţin, alt antrenor! La mine e banii, măi, tată, nu mă interesează fotbalul, performanţă, cutare, cutare. La mine e banul, mă, să-mi aduci bani. Eu pentru bani... La mine înseamnă bani aşa, Europa League, coeficient UEFA...", a declarat Becali,

Omul de afaceri a fost refuzat de Edward Iordănescu şi de Nicoale Dică, înainte de a-l numi pe Bogdan Andone antrenor al echipei.

"A fost treaba cu Edi, l-am sunat într-o seară pe Dică. Nu ştiu ce a fost în capul lui, a fost norocul lui, că putea să fie Dică acum. A fost probabil un exces de orgoliu de ce vorbeam eu la televizor, că mai glumesc, şi am spus că l-am sunat pe Dică să stea pe baricade... A zis că se duce la FC Argeş. Norocul lui. Cred că a fost orgoliu, că nu mi-a spus din prima. Iordănescu i-a dat mesaj lui MM, care mi l-a dat să-l citesc. Dar nu citesc mesaje, că mă dor ochii. Nu-mi place mie să citesc mesaje. Dacă e scurt, trei, patru, eu le citesc. I-am zis să-mi spună esenţa. Esenţa e că nu pleacă de la Gaz Mediaş din cauza clauzei de 120.000 de euro. Apoi am cerut telefonul lui Bogdan Andone, că nu-l aveam eu. Nici nu-l cunoşteam. Se zice că piatra pe care nu au băgat-o în seamă ziditorii a ajuns în capul unghiului şi uite piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, şi noi, şi voi toţi, poate ajunge acum acum în capul unghjiului. Pac, Europa League, pac, campionat, pac, Champions League. Faţa lui de om smerit... Eu mai fac păcate, că mai... Uite ce faţă de om smerit are!. Asta-l recomandă. Eu vreau să lucrez cu oameni buni, cu oameni smeriţi. Că dacă nu sunt eu smerit, măcar să fie oamenii mei, ca să dea Dumenzeu, că Dumnezeu la smerenie dă. Dar m-am mai smerit şi eu, nu mai sunt aşa, m-am făcut cuminte", a precizat becali.

Şi Ionuţ Luţu a fost o soluţie pentru postul de antrenor al FCSB, dar şi acesta a refuzat, a precizat finanţatoul echipei, care îi vede un viitor mare tehnician în colaboratorul său.

"L-am întrebat dacă vrea secund şi a zis că nu e pregătit nici de secund. L-am înntrebat: vrei secund? Şi a zis: <şefule, nu sunt pregătit nici de secund>. Da, îl puneam pe Luţu, că aşa voiam eu, să sape şi el puţin la vie. Dar Luţu a zis că nu e pregătit încă, nu ştie să sape bine, nu ştie să stropească bine. Bine, tată, atunci căutăm pe altul. Ce, dacă îl pun pe Luţu fur ceva? O să-l vedeţi pe Luţu, că ăla o să fie piatra cea mai tare. Dar nu acum, că nu e omul pregătit", a mai spus Becali.

În vârstă de 44 de ani, Bogdan Andone îl înlocuieşte al FCSB pe Mihai Teja, demis pentru că nu a câştigat campionatul. Andone a fost secundul lui Teja la FCSB.