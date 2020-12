Dan Andronic, reacție la condamnare: Voi rămâne ziarist! Mi s-a făcut o mare nedreptate

Patronul ziarului ”Evenimentul Zilei”, Dan Andronic, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, susține că nu va mai avea apariții publice, dar va rămâne jurnalist. Andronic consideră că i s-a făcut o mare nedreptate și din acest motiv va ataca sentința pe toate căile posibile.

”Am văzut reacțiile multora dintre voi. Simt că trebuie să fiu foarte clar. Când am spus că mă retrag, m-am referit la aparițiile publice. Cât și cum este în funcție de ceea ce simt. Deocamdată o văd ca pe o mare nedreptate, mă voi lupta cu toate căile legale pe care le am, voi încerca să demonstrez că, așa cum a spus și Curtea de Apel Brașov, sunt nevinovat. Nu am de gând să o fac la TV, sau în publicațiile pe care le am. Nu am scris un rând despre asta în ultimii 5 ani, nu o voi face nici acum. Dar voi rămâne ziarist, asta nu poate nimeni să-mi ia. Nici măcar Statul Vertical, cum le place unor maimuțoi să spună.”, scrie Dan Andronic.