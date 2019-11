Dan Barna anunță un TSUNAMI: 'Suntem la câteva mii de voturi! Fac apel la toți tinerii'

Candidatul USR la alegerile prezidenţiale, Dan Barna, spune că, după estimările din acest moment, rezultatul scrutinului se joacă la câteva mii de voturi, îndemându-i pe tineri să iasă la vot şi spunându-le că este mai uşor să votezi decât să pleci din ţară sau decât să stai în frig la proteste.

“Din cum arată cifrele, din cum arată rezultatele, estimările care mi-au ajuns pe la urechi, jucăm la câteva mii de voturi. De aceea fac un apel la toţi tinerii, la toţi cei care stau acasă acum şi au votat deja să verifice, să dea telefoane, stânga, dreapta, să-şi trimită prietenii şi colegii la vot pentru că e mult mai uşor să votezi decât să pleci din ţară, e mult mai uşor să votezi decât să stai în frig la proteste în lunile de iarnă, e mult mai uşor să votezi decât să ieşi la mitinguri în loc să te bucuri de viaţă de calitate cu familia sau cu prietenii. Mergeţi la vot, verificaţi dacă prietenii vor şi familia voastră a fost la vot şi dacă nu au făcut-o, trimiteţi-i să voteze”, a afirmat Barna, duminică seară, la sediul de campanie al USR.

El a mai spus că este unul din acele momente când poţi spune că dacă ieşeam la vot poate rezultatul era altul sau am votat şi am făcut istorie.

“E unul din momentele acelea în care poţi să spui poate era altfel dacă ieşeam să votez sau poţi să spui atunci am fost şi am votat şi am făcut istorie şi lucrurile s-au schimbat din ziua aceea. Astăzi este un moment când ştampila aceea mică reprezintă o forţă extraordinară pe care o are fiecare cetăţean şi dacă ieşim mai mulţi la vot o să avem rezultatul de care are nevoie România”, a mai precizat Dan Barna.

