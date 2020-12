Dan Barna: 'Ce merge bine în România de astăzi?'

Dan Barna a afirmat, joi la un miting digital organizat de Alianţa USR-PLUS aproape de finalul campaniei electorale, că partidul şi-a respectat cuvântul dat, pentru că a ţinut seamă de principii şi nu a făcut compromisuri. Barna a făcut referire şi la afirmaţiile lui Nicuşor Dan care a anunţat că va vota cu PNL, pentru că „nu avem timp pentru experimente”, întrebându-se „ce merge bine în România de astăzi”, potrivit news.ro.

„Aud că ni se spune şi vi se spune: să nu experimentăm, să lăsăm lucrurile aşa cum sunt, că merge bine. Ce merge bine în România de astăzi? Ce lucru fabulos se întâmplă şi trebuie lăsat aşa cum este? Pentru că suntem o ţară în care anotimpurile sunt surprinzătoare, suntem o ţară care are un sistem de sănătate mai bolnav decât pacienţii de care trebuie să aibă grijă. Suntem o ţară în care administraţia publică este fie incompetentă, fie pasivă şi îşi aruncă de la un mandat la altul responsabilitatea şi vina pentru faptul că lucrurile nu funcţionează. Suntem, oricât de dureros sună, ţara unui «merge şi aşa, ne descurcăm, găsim o soluţie, sunăm pe cineva». Or, lucrurile acestea trebuie să înceteze. 30 de ani e prea mult pentru o ţară”, a declarat Dan Barna, într-un mesaj video transmis la eveniment.

El i-a îndemnat pe oameni să iasă la vot pentru că în noul Parlament trebuie să fie mai mulţi oameni competenţi şi oneşti.

„Nu vreau să lăsăm încă patru ani acei politicieni care ne-au condus 30 să conducă singuri România. E timpul de mai mulţi oameni oneşti şi competenţi şi în Parlament, şi în Guvernul României. E timpul pentru oameni care vor să facă o diferenţă”, a completat Barna.

Liderul USR a adăugat că urmează alţi 4 ani, în care Alianţa vrea să continue reformele începute, de aceea e nevoie ca lumea să meargă la vot duminică.

„Suntem astăzi la finalul unei legislaturi cu adevărat complicate, dar putem să vă privim în ochi şi să vă spunem că ne-am respectat cuvântul dat, pentru că am spus că vom ţine seama de principii. Şi am ţinut cont. V-am promis că nu vom face compromisuri de care să vă fie jenă. Şi ne-am respectat promisiunea. Am promis că ne vom respecta mandatul şi că vom duce temele dumneavoastră acolo, în Parlament, cu doar 9% şi vom lupta pentru ele. În aceşti patru ani, am reuşit nişte lucruri cu adevărat importante. Am luptat pentru mediu, iar DNA-ul pădurilor - o reuşită a noastră, chiar dacă a fost apoi blocat - va deveni realitate. Am luptat pentru ca în educaţie lucrurile să fie un pic mai bune. Am luptat pentru ca transparenţa în administraţie să devină o realitate”, a conchis acesta.

Primarul general Nicuşor Dan a anunţat miercuri că va vota cu PNL la alegerile parlamentare, pentru că este varianta cea mai bună pentru România. El a mai spus că nu vrea să intre într-o polemică cu partidul pe care l-a fondat şi anume USR, însă trebuie să decidem acum viitorul ţării noastre în următorii ani şi liberalii au un program de guvernare solid.

„Chiar dacă sunt fondatorul USR, consider cu toată onestitatea că PNL este varianta cea mai bună pentru România astăzi. Nu vreau să spun mai multe despre USR şi mai ales nu vreau să intru într-o polemică cu un partid care m-a sprijinit în alegerile locale. Însă noi decidem acum viitorul României pentru următorii patru ani. Este o chestiune extrem de serioasă şi de aceea consider că este un act de responsabilitate să vin în faţa dumneavoastră să îmi exprim şi opţiunea şi mai ales argumentele care stau la baza ei. Iată aşadar argumentele mele: PNL are cel mai solid program de guvernare, program care are o componentă de dezvoltare şi implicit de bunăstare. Avem de absorbit în viteză aceşti bani şi nu avem timp pentru experimente , nu ne permitem. PNL este partidul care a negociat această finanţare europeană şi este partidul care a definit mecanismele de implementare”, a explicat Dan.