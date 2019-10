Dan Barna consideră că sunt şanse rezonabile ca Guvernul Orban să fie învestit de la început

Preşedintele USR, Dan Barna, consideră că Guvernul Orban are ”şanse rezonabile” de a fi învestit de la început, dar a precizat că pe lista de nume cu potenţiali miniştri care i-a fost prezentată se regăseşte o persoană pe care USR nu o agreează, având probleme de integritate. ”Se constituie o majoritate similară ca la moţiune, mai mult sau mai puţin, care pare că poate obţine acel 233 de voturi necesar pentru învestirea Guvernului”, a spus Barna, potrivit news.ro

„Eu nu am nicio îndoială că următoarea guvernare a României va fi o guvernare USR-PLUS cu PNL. E o probabilitate mai mult decât rezonabilă, tocmai de acea alegerile anticipate sunt importante şi e necesar să se întâmple cât mai repede, pentru ca această majoritate care se va crea să fie una suficient de consistentă ca să putem face reformele de care România chiar are nevoie”, a declarat Dan Barna, marţi seară, într-o emisiune la Digi 24.

Acesta a precizat că îşi doreşte „o guvernare USR-PLUS susţinută de PNL şi nu invers”.

Liderul USR consideră, de asemenea, că PSD „nu ar trebui să mai aibă vreo şansă de guvernare în România în următorii zece ani pentru a putea vorbi de un stat civilizat şi depesedizat”

Preşedintele USR a explicat că, după scrutinul prezidenţial, după ce este adoptat bugetul, se poate forma o majoritate parlamentară care să respingă „doi premieri de sacrificiu”, după care se pot organiza alegerile anticipate.

Totodată, liderul USR consideră că rămînerea unui guvern minoritar până la alegerile la termen ar întări PSD.

„Dacă lăsăm PSD-ului un termen de un an în care să atace guvernarea minoritară nu vom face decât să reîntărim un PSD care acum are foarte mari probleme de credibilitate. (...) Soluţia este aceea de a ajunge la un acord politic, pe final de an sau la începutul anului viitor, prin care să putem genera alegeri anticipate. Este un principiu pe care le-am agreat şi un obiectiv pe care l-am asumat ambele partide, privindu-ne în ochi”, a mai spus Barna.

Acesta consideră că intrarea la guvernare „nu a fost niciun moment pe masă dinspre USR şi nu a fost solicitată de premierul Orban”.

Preşedintele USR a reiterat ideea conform căreia un guvern minoritar ar fi un guvern „slab”.

„Acest guvern, chiar dacă-şi va obţine învestitura, (...) va fi un guvern slab pentru că este un guvern care, neavând majoritate parlamentară, va trebui să se chinuie cu fiecare amărâtă de iniţiativă”, a mai afirmat Dan Barna.

Întrebat ce şanse crede că are PNL să cadă la înţelegere cu Pro România, liderul USR a spus că este „greu de spus”, dar că şansele sunt „relativ bune de a se obţine şi sprijinul Pro România”.

Acesta susţine că sunt „şanse rezonabile” ca învestirea guvernului să aibă loc încă de la început.

„Se constituie o majoritate similară ca la moţiune, mai mult sau mai puţin, care pare că poate obţine acel 233 de voturi necesar pentru învestirea Guvernului”.

LIderul usr a prcizat, însă, că pe lista cu posibili miniştri prezentată de premierul desemnat Ludovic Orban se află o persoană, alături de alte nume propuse pentru un minister, pe care USR nu o agreează.

Barna a spus că respectiva persoană, pe care nu a vrut să o nominalizeze, ar avea probleme de integritate, fără a specifica despre ce este vorba şi spunând doar că nu este vorba despre dosare penale, investigaţii deschise de ANI sau contracte cu statul.

În acest context, preşedintele USR a precizat că l-a anunţat pe premierul desemnat că parlamentarii USR nu vor vota în comisii pentru ca acea persoană să devină ministru.

De altfel, Dan Barna a precizat că USR doreşte să vadă mai întâi lista viitorului Guvern, iar dacă va avea obiecţiuni, le va exprima.

„Vorbim strict despre susţinerea învestiturii acestui Guvern. Urmează să vedem şi lista guvernului (...) şi dacă sunt obiecţiuni acolo să putem să le exprimăm, astfel încât să fie un acord inclusiv pe componenţa guvernului”, a mai afirmat liderul USR.