Dan Barna, despre băieții deștepți din sănătate (VIDEO)

În contextul multiplelor probleme grave pe care le are sistemul sanitar românesc, cu spitale care iau foc și lipsa locurilor de la ATI, vicepremierul Dan Barna a vorbit într-un dialog cu jurnalista Ionela Năstase despre băieții deștepți din sănătate. Întrebat dacă aceștia mai există, șeful USR a răspuns: “Da! Mai sunt și in transporturi... și în energie… Faptul că USR-PLUS a venit la guvernare nu înseamnă că magic toate sistemele clientelare care exostă în statul român de 30 de ani au dispărut. E o realitate! Există rețele de interese pentru că este un stat care timp de 30 de ani a fost sabotat în toate felurile. Asta e realitatea, nu putem să ne ascundem după deget și să spunem că nu există. Dacă reușești să crești numărul de oameni integri din sistem, și asta e experiența pe care am văzut-o încă din 2016, în guvernul lui Dacian Cioloș, în momentul în care mai pui plasturi pe găurile prin care se scurg banii bugetari, lucrurile încep să se echilibreze” - a spus Barna la emisiunea La cină.

De asemenea, Dan Barna spune că filmul Colectiv, cel care ilustrează perfect corupția din sănătate, poate lua un premiu Oscar. “E un film care reușește să surprindă o realitate care nu e particulară doar României și de asta cred ca va lua cu siguranță un premiu” - a spus vicepremierul Barna.