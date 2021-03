Dan Barna, despre scandalul 'transparentizării' datelor despre vaccinare: 'Sunt convins că nu este o reacţie a sistemului supărat'/ VIDEO

Dan Barna, preşedintele USR, contrazice poziţiile exprimate de persoane din anturajul ministrului Sănătăţii, cu privire la o presupusă reacţie a "sistemului" împotriva "transparentizării" în publicarea datelor despre vaccinare. Barna afirmă că premierul Cîţu i-a spus că nu s-au accesat date persoane din campania de vaccinare, lucru care ar fi reieşit în urma verificărilor efectuate de Corpul de control al premierului. Nu e clar dacă a existat vreo tentativă nereuşită de a accesa asemenea informaţii.

"Deocamdată înţeleg că este un control al Corpului de control al prim-ministrului. Am văzut şi explicaţiile consilierului ministrului Sănătăţii. Sunt foarte logice şi pertinente din punctul meu de vedere. Aştept să văd şi rezultatul verificărării Corpului de control. Sper să rămânem în zona unei neînţelegeri. Comunicaţional mi-e foarte greu să înţeleg care a fost miza.

Din explicaţiile consilierului ministrului Sănătăţii pare că a fost perfect legal şi corect. Sunt convins că nu este o reacţie a sistemului supărat că începem să asigurăm transparentizarea, aşa cum se încearcă acreditarea unei idei.

Ştiu cert la momentul acesta că nu au fost accesate date fără drept. Această informaţie o am de la premier. Există această certitudine că acea parte a bazei de date care conţinea CNP-uri şi alte date personale nu a fost accesată. Pare un exces de zel de reacţie al celor care au trasmis aceste date cu îngrijorare în mass media deşi faptele par să nu se confirme", a declarat Barna la Digi 24.

Corpul de Control al prim-ministrului face verificări la Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) referitoare la siguranța sistemelor informatice gestionate la nivelul instituției. Controlul a fost demarat în urma mai multor sesizări primite și vizează modul în care a fost accesat Registrul Electronic Național de Vaccinări, baza de date la care a avut acces Ștefan Voinea, consilier onorific al ministrului Vlad Voiculescu.

„Nu am transmis nimănui parola de acces la RENV, am folosit-o eu, doar că fiind weekend și în deplasare cu familia am solicitat accesul ca să pot să lucrez. Da, chiar dacă era weekend. Contul de acces la RENV nu conține informații personale, nume sau CNP-uri, ci numai date statistice de interes public. Am încercat apoi să mă conectez și pentru că eram pe drum am indicat care este adresa de IP fix (VPN) pe care o voi folosi. Acea adresă IP este alocată unui data center din Germania. Deși am anunțat colegilor din Minister noua adresă IP, am încercat conectarea, dar nu am reușit pentru că adresa nu fusese introdusă încă în lista acceptată de Registrul Electronic Național al Vaccinării. De ce ar fi catalogat acest lucru banal ca fiind un atac cibernetic, înainte de-a se face o minimă verificare a situației reale, îi las pe cei care au formulat aceste acuzații să vă explice”, a scris pe Facebook Ștefan Voinea.

Consilierii onorifici nu sunt remuneraţi şi nici nu se supun reglementărilor referitoare la incompatibilităţi şi conflict de interese. Aceştia nu sunt obligaţi nici să îşi publice declaraţiile de avere şi de interese. STIRIPESURSE.RO a solicitat Ministerului Sănătăţii să precizeze dacă există un act administrativ prin care au fost numiţi consilierii onorifici şi ce angajamente şi-au luat aceştia la numire.