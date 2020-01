Dan Barna: Moțiunea de cenzură va pica pentru că jumătate din parlamentarii PSD nu mai prind un nou mandat / E nevoie de ALDE și Pro România pentru anticipate

Nici măcar în glumă nu se poate pune problema ca parlamentarii USR să voteze moțiunea de cenzură pentru că alegerea primarilor în două tururi reprezintă „prioritatea zero pentru democrația din România”, a declarat marți pentru STIRIPESURSE.RO președintele formațiunii, Dan Barna. Pronosticul liderului USR este că moțiunea de cenzură nu va trece pentru că jumătate din parlamentarii PSD nu vor mai prinde un nou mandat și nu vor vota să deschidă ușa pentru anticipate ca să plece acasă mai devreme. Dan Barna a indicat că se poate ajunge și la anticipate prin demisia premierului Ludovic Orban, dar trebuie să mai fie de acord și ALDE și Pro România.

STIRIPESURSE.RO: - Cum vor vota parlamentarii USR la motiunea de cenzura PSD-UDMR?

DAN BARNA: - Nu avem niciun dubiu in aceasta privinta, nu vom vota motiunea de cenzura, pozitia noastra este consecventa si clara.

- UDMR a facut apel la partidul dumneavoastra sa votati motiunea pentru ca asa se deschide calea spre anticipate, obiectiv pe care vi-l doriti.

- La anticipate se poate ajunge prin mai multe variante, inclusiv demisia Guvernului. In momentul de fata, alegerea primarilor in doua tururi este prioritate zero pentru democratia din Romania, iar angajarea raspunderii Guvernului este unul din obiectivele prevazute in acordul nostru cu premierul Orban. Nu se poate pune problema nici in gluma sa votam aceasta motiune.

- La ora actuala, asa cum vedeti poza momentului, considerati ca sunt mai multe sanse ca motiune sa treaca sau sa pice?

- Eu sunt foarte increzator ca aceasta motiune nu va trece.

- De ce?

- Pentru ca jumatate din parlamentarii PSD stiu foarte clar ca in momentul in care voteaza motiunea se deschid larg portile spre alegeri anticipate, or rezultatele din sondaje plus alegerile de anul trecut au arătat că jumătate din parlamentarii PSD nu vor mai fi in viitorul Parlament, astfel ca sunt sceptic ca vor vota sa plece acasa intr-un puseu de constiinta civica.

- Deci din analiza dvs. reiese ca raul mai mic pentru PSD sunt alegerile in doua tururi si nu anticipatele?

- Asa arata cel putin multe din opiniile dinspre PSD.

- PNL si-a format o echipa de negociatori pentru anticipate. Ati discutat despre un calendar?

- Eu am avut vineri o discutie cu premierul Orban. Saptamana asta nu am discutat in echipele largite. Asteptam sa vedem abordarea Gvuernului, nu o sa propunem noi un calendar, asteptam sa vedem abordarea Presedintelui si a premierului pe acest subiect.

- In afara de USR, PNL, UDMR, PMP, mai vor si alte partide anticipate?

- Anticipatele sunt posibile daca se genereaza un acord politic, mai putin cu PSD. Trebuie ca si celelalte partide, Pro Romania si ALDE, sa sustina acest demers. Se pot face anticipate, dar in mometul in care se realizeaza un acord politic cu implicarea directa si necesara nu doar a premierului, ci si a Presedintelui.