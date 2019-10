Dan Barna, parlamentar part-time. CÂT a lipsit prezidențiabilul USR la ședințele din Parlament

Jurnaliștii i-a numărat lui Barna prezențele în Parlament și a descoperit că prezidențiabilul USR, care se laudă că va fi un președinte “full-time” a absentat la aproape jumătate din voturile din Parlament. El a lipsit la 2.349 de voturi, din cele 5.230 de voturi programate în această perioadă, scrie EvZ. Nu a votat în momente critice precum stabilirea programului moțiunii de cenzură, votarea hotărârii pentru referendumul pe justiție sau a moțiunii împotriva lui Tudorel Toader.

”România are nevoie de un preşedinte full-time”, a afirmat, recent, candidatul USR-PLUS la Cotroceni Dan Barna, adăugând, firește că el va fi acel președinte. E o promisiune generoasă, care, însă, este contrazisă de cifrele deputatului Dan Barna. Potrivit site-ului Camerei Deputaților, deputatul Dan Barna a participat la 2.881 de voturi din cele 5.230 care au avut loc din februarie 2017 și până în prezent, lipsind la 2.349 de voturi. Absent la 45% din voturi, Dan Barna are mai degrabă un program part-time.

Cantitatea absențelor de la vot este, însă, umbrită de calitatea absențelor. Adică, dispariții în momente importante pentru Opoziție. Miercurea trecută, PNL și restul partidelor din Opoziție au dus o bătălie pe viață și pe moarte cu PSD, pentru ordinea de zi, astfel încât moțiunea de cenzură să nu fie programată sâmbătă, când exista riscul unor absențe. Dan Barna apare, însă, drept ”absent” deși ar fi fost mare nevoie de votul său, între Opoziție și Putere diferența fiind de câteva voturi. În schimb, președintele PNL, Ludovic Orban, (care nu este parlamentar) și-a petrecut toată ziua la Palatul Parlamentului, fiind văzut de jurnaliști cum se străduia să strângă voturi pentru Opoziție.

Deși era la mii de kilometri distanță de locul său muncă, nimic nu l-a împiedicat să își asume succesul la care au trudit alți lideri politici.

”Majoritatea PSD din Parlament nu mai există, votul de astăzi pentru calendarul moțiunii a arătat că guvernul Dăncilă are garanția expirată. Ne vedem joi la vot”, a postat Barna pe o rețea de socializare.

Cu o săptămână înainte, Dan Barna a lipsit de l8 voturi finale, fiind plecat în Statele Unite. Nu a fost clar ce a obținut Dan Barna în aceea vizită, dincolo de ambiția de a se afla în SUA în același timp cu președintele Klaus Iohannis (invitat oficial la o reuniune ONU) și premierul Viorica Dăncilă, contracandidații săi în cursa pentru Cotroceni. ”Între altele, ce a făcut în America domnul Barna? A fost acolo? Că eu nici nu știu dacă a fost și s-a întors. A fost? A! E în America! Și nici măcar la meteo n-am auzit ceva acolo, din satelit, să spună ceva, domnule, e Barna prezent! Dvs știți ce a făcut omul ăla acolo? Ceva, cât de cât… Nu! Așa arată! Va să zică dacă Dăncilă e cum e, uite cum este Barna! Dăncilă, cel puțin, s-a făcut de râs. Barna nu reușește nici măcar să ne facă să râdem!”, a comentat jurnalistul Cristian Tudor Popescu, la Digi 24.

S-a luptat cu Toader. Nu și la vot

Și anterior vizitei în SUA, în perioada 2-11 septembrie, Dan Barna apare absent la toate cele 45 de voturi finale. Prins cu campania electorală, Dan Barna a ratat printre altele să își dea votul referitor la proiecte care vizau acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, schimbarea Legii sănătății, amendarea Codului Fiscal sau reducerea riscului seismic.

Absențele ”politicianului de tip nou” sunt anterioare pre-campaniei pentru prezidențiale. Putem menționa, de pildă, 16 absențe de la vot pe 3 iulie 2019. Alte 18 absențe de la vot s-au înregistrat în perioada 2-5 iunie, Pe 16 și 17 aprilie, Dan Barna are alte 44 de absențe de la vot. A absentat inclusiv în momentul în care s-a supus la vot proiectul de Hotărâre privind solicitarea președintelui României referitoare la organizarea unui referendum național pe teme de justiție. Opoziția nu s-a putut baza pe votul său nici la moțiunea simplă legată de criza din sectorul energetic.

Și în martie 2019, Dan Barna apare absent de la 30 de voturi. A ratat votul la acte normative care vizau combatarea terorismului sau statutul aleșilor locali. Nici măcar votarea moțiunii simple pe Justiție nu determinat pe Dan Barna să fie present la vot. ”Tudorel Toader şi PSD-ALDE, luaţi mâinile murdare de pe Justiţie!”, era titlul moțiunii simple initiate de 91 de deputați din Opoziție, inclusiv Dan Barna. Liderul USR, cu siguranță, și-a luat mâinile de pe cartela de vot, fiind absent.