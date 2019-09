Dan Barna, prezidenţiabilul USR, a suferit un 'accident moral': Misterul declaraţiei oficiale de avere

Aşa cum STIRIPESURSE.RO a dezvăluit în premieră în urmă cu două zile, din declaraţia de avere a lui Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidenţiale, publicată pe site-ul Biroului Electoral Central, lipseşte venitul soţiei liderului USR, angajată la Petrom S.A. Spre deosebire de Barna, Viorica Dăncilă a declarat şi venitul soţului, şi el angajat la OMV Petrom S.A.

După ce informaţia s-a "întins" în presă, Dan Barna a reacţionat pe Facebook şi a anunţat că a publicat venitul realizat de soţia sa (354.082 lei pe an), însă în declaraţia de avere de pe site-ul USR. "Am vorbit cu soția mea și am decis să facem publice veniturile ei din 2018. Sunt aceleași cu cele din 2017 și au fost de fiecare dată transmise autorităților în mod complet și la timp. Toate declarațiile mele de avere de când am devenit parlamentar se găsesc și pe site-ul USR", scria Barna pe Facebook.

STIRIPESURSE.RO a solicitat Biroului Electoral Central lămuriri oficiale cu privire la absenţa venitului soţiei lui Dan Barna din declaraţia de avere. BEC transmite că a anonimizat veniturile, la cererea lui Dan Barna şi cu acordul Agenţiei Naţionale de Integritate.

"Având în vedere adresa Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 30266/G/II/24.09.2019, înregistrată la Biroul Electoral Central cu nr. 106/C/B.E.C./P/2019 din 24.09.2019, Biroul Electoral Central a dispus anonimizarea veniturilor salariale menţionate în Capitolul VII, pct. 1 Venituri din salarii, 1.2 Soţ/Soţie, din cuprinsul declaraţiei de avere a domnului Ilie-Dan Barna, candidat la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019. Totodată, precizăm că s-a făcut dovada existenţei clauzelor de confidenţialitate a veniturilor salariale menţionate mai sus", transmite BEC în răspunsul pentru STIRIPESURSE.RO.

În mod curios, Dan Barna a refuzat să facă publice veniturile soţiei în documentele oficiale: declaraţiile de avere de la BEC şi de la Parlament. În schimb, acesta recurge la un exerciţiu de transparenţă doar în declaraţia de avere publicată pe site-ul partidului, document fără valoare oficială şi care nu poate atrage consecinţe legale. Clauza de confidenţialitate din contractul soţiei nu poate reprezenta un argument, din moment ce asemenea prevederi contractuale sunt doar un drept al angajatului în raport de angajator, nu o obligaţie a acestuia. De altfel, nici Agenţia Naţională de Integritate nu are o bază legală concretă pentru acceptarea unor asemenea secretizări.

Potrivit art. 27, alin. (2), litera c) din Legea 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, candidaturile depuse la BEC "sunt însoţite de declaraţia de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată şi datată de candidat, de declaraţia de avere, declaraţia de interese, de o declaraţie pe propria răspundere a candidatului în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, precum şi de lista susţinătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 200.000 de alegători".

Potrivit art. 3, alin (2) al Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, "declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere".