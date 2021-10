Dan Barna, reacție la declarațiile lui Cîțu: 'O retorică acidă și agresivă. Guvernul este la câteva minute de a-și încheia mandatul'

Vicepreședintele USR Dan Barna a declarat marți premierul Florin Cîțu folosește o retorică „acidă și agresivă”. Reacția fostului lider USR PLUS vine după ce premierul a spus că, votând moţiunea de cenzură depusă de PSD, foştii miniştri USR-PLUS vor confirma acuzaţiile de „incompetenţă” formulate de social-democraţi în respectivul document.

„Această retorică acidă, agresivă și mereu de escaladare pe care o folosește încă premierul Florin Cîțu de 2 luni de zile, iată coaliția a fost aruncată în aer și guvernul este la câteva minute de a-și încheia mandatul. Nu este vorba de nicio însușire de critici. Premierul trebuie să plece. Premierul nu are nici competența nici umană, nici profesională să conducă Guvernul României. A dovedit-o din plin în cele opt luni de guvernare”, a spus Dan Barna.

Premierul Florin Cîţu a declarat, luni, că, votând moţiunea de cenzură depusă de PSD, foştii miniştri USR-PLUS vor confirma acuzaţiile de “incompetenţă” formulate de social-democraţi în respectivul document.

„Aş vrea să vorbesc puţin despre moţiunea asta de cenzură, că am citit-o. Şi vreau să văd şi eu mâine în Parlamentul României, pentru că în moţiune spune foarte clar. PSD spune aşa: incompetent ministrul Sănătăţii, incompetent ministrul Investiţiilor, incompetent ministrul Transporturilor, ministrul Economiei. Dar, mâine, USR, care a avut aceste mandate, spune aşa: ‘Da, are dreptate PSD’. Deci, mâine, Drulă va vota împotriva lui Drulă. Sunt sigur că este o premieră în România, dar ceea ce îmi spune mie că am fost foarte indulgent şi, de fapt, trebuia să îi dau afară mai devreme pe aceşti oameni dacă ei înşişi spun că au fost incompetenţi şi votează pentru această moţiune”, a spus Cîțu.