Dan Barna vrea să îl 'bată' pe Klaus Iohannis în alegerile prezidențiale: 'Categoric, fără îndoială! Nu intrăm într-o luptă doar pentru impresia artistică'

Liderul USR, Dan Barna, a declarat, vineri seara, într-o emisiune la TVR 1, că alianţa USR-PLUS îşi doreşte „categoric” să îl învingă pe Klaus Iohannis la alegerile prezidenţiale din toamnă. Barna a spus, de asemenea, că trebuie accentuată integrarea cu PLUS, fiind două partide cu „culturi organizaţionale diferite”, partidul condus de Dacian Cioloş având „o structură mai ierarhică”, relatează News.ro.

Barna a precizat că alianţa va avea candidat la alegerile prezidenţiale, care va fi Dacian Cioloş sau el. Întrebat dacă se consideră pregătit să candideze şi să preia funcţia de preşedinte al ţării, Dan Barna a răspuns: „Experienţa mea de viaţă e de om care a făcut proiecte pentru dezvoltare. Proiectul meu personal este să transform USR, şi acum avem alianţa USR-PLUS, în ceva care contează şi nu e doar un foc de paie, cum au mai fost partide spectaculoase în România care au avut o viaţă de un an, doi. Ăla e obiectivul. Ca să ating acest obiectiv, eu sunt foarte conştient că următorul pas sunt alegerile prezidenţiale, unde e important ca alianţa USR-PLUS să facă o figură credibilă şi consistentă. Din această perspectivă, eu personal şi Dacian Cioloş - chiar azi am avut negocieri - analizăm care e cea mai bună structură de poveste care să genereze încredere şi care să ne ducă mai departe spre guvernare în 2020”.

Întrebat dacă îşi doresc să îl „bată” pe Klaus Iohannis la prezidenţiale, liderul USR a replicat: „Categoric, fără îndoială, nu intrăm într-o luptă doar pentru impresia artistică şi suntem foarte asumaţi”.

În legătură cu ceea ce mai consideră de îmbunătăţi, după experienţa alegerilor europarlamentare, Dan Barna a spus că trebuie crescut ritmul extinderii partidului în rural şi în urbanul mic. El a spus că a fost o diferenţă foarte mare la rezultatele la alegeri în localităţile în care au filiale, faţă de cele unde nu au, chiar şi în comune vecine. „Al doilea lucru ţine de înţelepciunea de a accentua colaborarea şi integrarea cu colegii de la PLUS. (...) Este la un nivel la care s-a ajuns între două partide care au culturi organizaţionale diferite. Sunt micile frecuşuri din fiecare judeţ. La noi este o democraţie foarte profundă, care are beneficii semnificative, dar generează şi un tip de proces care uneori nu e chiar comod. La ei este o structură mai ierarhică, ceea ce la rândul ei are nişte beneficii”, a mai declarat Dan Barna.