Dan Bucşa, economist-șef în cadrul UniCredit: 'Programele electorale, cele care au fost publicate, mi se par o frumoasă fantezie'

Programele electorale, cele care au fost publicate, par o frumoasă fantezie pentru că ele nu arată cum va trece România de pandemia de Covid, consideră Dan Bucşa, economist-şef pentru Europa Centrală şi de Est în cadrul UniCredit Bank Londra.

"Programele electorale, cele care au fost publicate, mie mi se par o frumoasă fantezie pentru că ele nu conţin Capitolul 1 - Cum trecem de Covid. Care este soluţia partidelor mari din România să trecem de Covid? Că dacă nu trecem de Covid nu vom mai avea pentru cine investi, respectiv nu vor mai avea pe cine taxa. Depinde care este partidul despre care vorbim. Toţi promit acum, dar cum se ajunge la sistemul acesta? Avem un partid de guvernământ care vorbeşte normativ, fără să explice sectorului privat ce trebuie să facă, de ce trebui să facă. Un partid care a pus totul pe partea financiară, Ministerul Finanţelor trebuie să livreze tot, dar în rest partea de comunicare şi partea de medicală nu se face. Şi avem celălalt partid, care este oarecum în opoziţie, dar cu majoritate parlamentară, care ne-a livrat o vară de teorii ale conspiraţiei. Deci poate acum pentru alegeri partidele mari din România, toate partidele care se vor parlamentare, poate ne dau un plan de trecere peste pandemie. După care vorbim despre investiţii, despre unde trebuie să fim cu taxarea, ce anume ne dorim de la ţara asta, dar trebuie să trecem întâi de pandemie", a declarat Dan Bucşa într-un eveniment online, potrivit agerpres.ro.

De asemenea, Dan Bucşa a menţionat în cadrul conferinţei că Germania se aşteaptă la un scenariu în care vor rămâne restricţii în vigoare până la sfârşitul anului 2021, inclusiv purtarea măştilor. Acest scenariu include apariţia unui vaccin care va fi distribuit pe scară largă în Germania în a doua jumătate a anului viitor şi implementat în decursul unui an.

"Ne uităm la 2021, un an întreg, un sfert din următorul mandat al viitorului Guvern la care niciunul din partide nu s-a referit. Ce se întâmplă cu sectorul privat în acest an? Vom avea aşa "stop and go" la fiecare trei luni. Nu cred că se poate. La un moment dat nu va mai fi go", a subliniat Dan Bucşa.