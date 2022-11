Dan Cărbunaru anunță că în România au intrat peste șase miliarde de euro din PNRR

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru a declarat miercuri, după şedinţa de Guvern, că primul an de implementare a PNRR a inclus şi o serie întreagă de sume care au intrat în România, sunt peste 6 miliarde de euro, şi este vident că această sumă este dificil, mai ales în primul an de implementare, să fie contractată, scrie mediafax.

”Primul an de implementare a PNRR a inclus şi o serie întreagă de sume care au intrat în România, mă refer şi la prefinanţare şi la prima tranşă din banii pe care România i-a primit pentru PNRR, împreună sunt peste 6 miliarde, 6,3 miliarde de euro”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernul.

Dan Cărbunaru a precizat că ”evident că această sumă este dificil, mai ales în primul an de implementare, să fie contractată”. ”Alături de cele 4,7 miliarde de euro, bani pe care România deja i-a absorbit în acest an, în afara celor 6,3 miliarde primiţi prin PNRR, prin programele operaţionale aferente cadrului financiar 2014-2020, suntem, dacă am cumula cele două sume, la 11 miliarde de euro”, a menţionat Cărbunaru.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a mai afirmat că există un ritm în care contractarea funcţionează şi aceşti bani au început să producă deja efecte şi se va vedea asta în perioada următoare.