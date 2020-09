Dan Cristian Popescu anunță măsurile pentru începutul anului școlar

Astăzi a avut loc, la sediul Primăriei sectorului 2, conferința de presă prin care au fost anunțate măsurile pe care administrația locală le va implementa pentru începutul anului școlar. Conferința a fost susținută de viceprimarul și candidatul PSD pentru funcția de primar al sectorului 2, Dan Cristian Popescu.

“Am așteptat declarațiile miniștrilor Educației și Sănătății înainte de a ieși public. Am sperat că măcar în al doisprezecelea ceas, cu două săptămâni înaintea începutului de an școlar, vom avea niște măsuri și niște reguli clare. Din păcate am auzit doar platitudini, multă birocrație și, în final, pasarea răspunderii pe umerii administrației locale.

În sectorul 2 avem cea mai vastă rețea de unități de învățământ din țară, cu peste 50.000 de elevi. Răspunderea noastră este uriașă și nu putem aștepta la nesfârșit ca Guvernul României să hotărască cui va da măști, cine merită să fie protejat și cine nu. Toți elevii, cadrele didactice și personalul auxiliar vor avea măști de protecție suficiente în sectorul 2. De asemenea, avem implementate toate măsurile igienico-sanitare- dezinfectant, măști, mănuși, covorașe dezinfectante, stickere pentru distanțare socială, afișe informative, termoscannere- doar că incompetența inspectoratului ne-a pus în mare dificultate. Nu au deblocat posturi și nici nu au suplimentat, astfel încât avem un deficit foarte mare în ceea ce privește personalul pentru curățenie. Adică unde este cea mai mare nevoie. Dar, la nivelul Primărie sectorului 2, am achiziționat echipamente de cea mai înaltă calitate, pe care le întâlniți în unitățile spitalicești și astfel vom gestiona cu bine această situație.

Fiecare unitate de învățământ va elabora un plan de curățenie și dezinfecție pentru întreaga clădire și vor fi folosite mașini profesionale de curățat pardoseala, aspiratoare și aparate de dezinfecție pe bază de abur, care omoară 99% din bacterii și viruși.

Am achiziționat bănci individuale, care rezolvă problema distanțării. Punctual, acolo unde va fi nevoie vom instala separatoare pentru a asigura toate măsurile de siguranță”, ne-a declarat viceprimarul Dan Cristian Popescu la finalul conferinței.