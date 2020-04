Dan Cristian Popescu: 'În Sectorul 2, continuăm în ritm susţinut cu măsurile de dezinfecţie şi cu instalarea dispenserelor cu dezinfectant în blocuri'

Astazi, in a treia zi de Paste, in cadrul unei interventii televizate, viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, a anuntat ca in acest sector, incepand cu ziua de azi s-au reluat in forta actiunile de dezinfectare si de instalare a dispenserelor cu dezinfectant folosit in combaterea contaminarii cu virusul COVID -19: ” De astazi, am dispus reinceperea in ritm sustinut a dezinfectiei in toate cartierele Sectorului 2 si a instalarii dispenserelor cu dezinfectantul folosit in combaterea contaminarii cu coronavirus. ”

De asemenea, viceprimarul sectorului 2 a explicat faptul ca in fiecare zi este dezinfectat cate un cartier din sectorul 2, in asa fel incat sa se poata realiza aceasta operatiune cat mai temeinic. ”In Sectorul al Capitalei reusim sa dezinfectam zilnic cate un cartier al sectorului nostru, tocmai pentru a face acest lucru cat mai bine. ”, a declarat liderul liberal de la Sectorul 2.

Dan Cristian Popescu a dat asigurari ca in Sectorul 2 al carui viceprimar este, exista fondurile necesare pentru a acoperi din punct de vedere financiar toate aceste cheltuieli atat de necesare acum, in perioada de pandemie si si-a exprimat convingerea ca, odata ce va trece aceasta perioada de constrangeri, Guvernul Orban va aloca primariilor si resursele materiale pentru investitiile uzuale: intretinerea strazilor, a scolilor si gradinitelor, a policlinicilor.