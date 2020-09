Dan Motreanu: I-am solicitat președintelui Comisiei Europene elaborarea unui Plan European pentru combaterea deșertificării

Europarlamentarul PNL Dan Motraeanu i-a solicitat miercuri, în scris, președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să elaboreze un Plan european comun pentru toate statele membre UE pentru combaterea deșertificării și a degradării terenurilor.

Salut eforturile susținute pe care Comisia Europeană le face pentru atingerea neutralității climatice în 2050 și apreciez faptul că situația României, grav afectată de secetă, este în atenția Comisiei Europene, lucru evidențiat de Ursula von der Leyen în discursul din Plen. “Am văzut tot ce se întâmplă în jurul nostru, de la locuințele evacuate din cauza prăbușirii ghețarului din Mont Blanc, la incendiile din Oregon până la culturile distruse din România de cea mai puternică secetă de zeci de ani”, a spus astăzi președintele CE.

Angajamentul pe care Ursula von der Leyen și l-a asumat astăzi în Parlament, subliniind că “prin Fondul de tranziție justă vom sprijini regiunile care au de făcut o schimbare mai mare și mai costisitoare” este cel așteptat de noi toți, dar consider că atât în România, cât și în restul UE avem nevoie de un Plan adaptat realităților cu care ne confruntăm, un Plan etapizat, cu obiective clare și evaluări periodice. “Nimeni nu trebuie lăsat în urmă”, cum a spus președinta Comisiei în repetate rânduri și tocmai de aceea consider că alocările bugetare pentru atingerea obiectivelor nostre comune: 55% mai puține emisii de carbon până în 2030 și zero emisii de carbon până în 2050 trebuie susținute de o alocare bugetară adecvată.

E drept că avem resurse bune de energie regenerabilă, dar trebuie să avem și capacitatea adecvată pentru a stoca energia. Iar potrivit specialiștilor, UE trebuie să își crească de cel puțin șase ori capacitatea pentru a-și atinge obiectivele de mediu; ceea ce înseamnă atât infrastructură complexă, cât și investiții pe măsură.

Am încredere însă în capacitatea Uniunii de a se mobiliza și în cea a oamenilor și companiilor de a veni cu soluții inovatoare care să ne permită să ne atingem țintele. “Ce este bun pentru climă este bun pentru afaceri și pentru noi toți”, cum a menționat președintele Ursula von der Leyen. Important este să nu ne abatem de la obiectivul nostru comun.