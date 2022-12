Dan Negru a explodat din cauza revoltei împotriva Austriei: Nu suntem iobagii culturii europene!

Realizatorul TV Dan Negru s-a enervat din cauza revoltei la adresa Austriei. Cea mai nouă solicitare pe lista celor care vor să boicoteze Austria după ce ne-a blocat intrarea în Schengen e ca TVR să nu mai difuzeze concertul de Anul Nou de la Viena. Dan Negru spune că consideră că asta e o aberație.

"Concertul de Anul Nou de la Viena a împărțit România in două. Mulți cer ca TVR să nu-l mai difuzeze anul ăsta. Am acasă colecția de programe tv de dinainte de '89 și am căutat ziua de 4 Ianuarie 1981. La ora 11,45 : "Concertul de anul nou de la Viena". Johann Strauss n-are nicio vină că niște politiceni din țara lui ne-au faultat.

Nu suntem iobagii culturii europene, timișoreanul Ioan Holender este cel mai longeviv director din istoria Operei din Viena, Valentina Naforniță , prim-solista operei vieneze deține recordul de audiența tv in Austria cu deschiderea celebrului Bal Vienez din 2013. Negociați taxele economice, luați-vă de piept cu politicenii lor dar lăsați-l pe Strauss ! Doar educați putem să fim egalii lor! Needucați vom fi iobagii lor. Strauss spunea că doar "cultura transformă oglinzile in ferestre! " Deschideți ferestrele!", scrie Dan Negru pe Facebook.