Dan Nistor convocat la echipa națională după o perioadă de aproape șase ani în care nu a evoluat sub tricolor

Dan Nistor (31 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a fost convocat la echipa națională după o perioadă de aproape șase ani în care nu a evoluat sub tricolor, iar într-un interviu acordat FRF a explicat cât de mare a fost bucuria când a primit vestea, potrivit Mediafax.

Nistor a subliniat importanța meciurilor cu Insulele Feroe și Norvegia, din preliminariile EURO 2020, și consideră că România are șanse mari de a se califica la turneul final de anul următor, unde Arena Națională va găzdui patru partide.

"Sunt foarte importante aceste două meciuri și trebuie să le câștigăm. Nu mai contează de la ce echipă ești când ajungem la echipa națională. S-au schimbat foarte multe, chiar și cantonamentul. Sunt și alte antrenamente, mult mai intense. Nu am avut posibilitatea să fac un juniorat. Probabil eram mult mai sus dacă aveam un pic de șansă. Mă bucur că am putut să ajung la echipa națională, chiar dacă nimeni nu mi-ar fi dat șanse, ținând cont de ce trecut am mai avut. Aș fi mulțumit ca eu să nu marchez sau să nu dau pasă decisivă, dar echipa națională să câștige. Aș fi foarte mândru să câștigăm", a declarat Nistor.

Ulterior, mijlocașul de la Dinamo a vorbit despre calitățile și defectele sale, dar și despre perioada dificilă prin care a trecut la începutul carierei, când nu a avut posibilitatae de a se dezvolta corespunzător.

"Un punct slab al meu - câteodată mai vorbesc, mă ia gura pe dinainte, iar punctul forte este că sunt un tip muncitor, alerg foarte mult și mă dăruiesc pe teren. În ultima perioadă doar am fost convocat, dar nu am apucat să evoluez. Sper să joc acum și veți vedea că nu sunt vorbe aruncate în vârf (n.r. - faptul că își va da viața pe teren la meciurile naționalei). Era foarte greu să fiu mai des la echipa națională pentru că eu am început fotbalul la 20 de ani, când alții sunt sătui de fotbal la vârsta aia. Nu am avut posibilitățile necesare atunci, dar mă bucur foarte mult de ceea ce am realizat până acum și sper să realizez în continuare. Eu sunt un om simplu, cum eram și acum 10 ani. Salut pe toată lumea, nu uit pe toată lumea, vechii prieteni și rudele. Nu o să uit niciodată de unde am plecat. Cupa Satelor este un lucru extraordinar pentru că, dacă mă întorc 11 ani în urmă, tot de la sat am plecat și nu am avut această Cupă lansată de Federație. Îi felicit pe această cale și mă bucur foarte mult că talentele mari vin de la țară", a mai spus Nistor.

Dan Nistor are trei meciuri la echipa națională, toate jucate în 2013. Acesta a fost convocat și la alte cinci partide din actuala campanie de calificare, însă nu a fost folosit.

Meciul cu Insulele Feroe se va disputa la Torshavn, sâmbătă, 12 octombrie, de la ora 19:00, în timp ce partida cu Norvegia este programată marţi, 15 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Naţională.

După şase runde din grupa F de calificare la Campionatul European din 2020, România ocupă locul 3, cu 10 puncte. Lider este Spania, cu 18 puncte, iar poziţia secundă îi aparţine Suediei, care are 11 puncte. La turneul final se vor califica primele două clasate.