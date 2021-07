Dan Nistor, entuziasmat de victoria din Supercupă: 'Am o mare foame de trofee şi nu vreau să mă opresc aici'

Mijlocaşul Dan Nistor a declarat, sâmbătă seară, că Universitatea Craiova a început să înveţe să câştige trofee, după ce s-a impus în Supercupa României cu CFR Cluj, potrivit news.ro.

"Începem să învăţăm să câştigăm trofee. La penaltiuri putea câştiga oricine, dar ne bucurăm că am câştigat. Nu era planul să ajungem la penaltiuri, dar este un trofeu meritat. Am exersat penaltiurile, am bătut şi ieri, majoritatea a ratat, dar azi, din fericire, nu a fost aşa. Am o mare foame de trofee şi nu vreau să mă opresc aici. Am scris istorie, e prima Supercupă pentru Craiova", a declarat Nistor.

CS Universitatea Craiova, câştigătoarea Cupei României, a câştigat în premieră Supercupa României, după ce a învins, sâmbătă, pe Arena Naţională, cu scorul de 4-2, după loviturile de departajare pe CFR Cluj, campioana Ligii I. La finalul celor 90 de minute, când scorul a fost 0-0, nu s-au mai disputat prelungiri, trecându-se direct la loviturile de departajare.

La loviturile de departajare au marcat: J. Rodriguez, Costache / Gustavo, Găman, Cicâldău, Markovici. Au ratat: Păun, Omrani (a apărat Pigliacelli de fiecare dată).