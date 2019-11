Dan Nistor pune condiții ca să-și dea viața pentru echipa națională: 'Dacă aș fi introdus din primul minut'

Dan Nistor a declarat, la conferința de presă premergătoare partidei dintre Dinamo București și Academica Clinceni, că nu toți jucătorii echipei naționale au dat tot ce au putut pe teren.

”Dacă aș fi introdus din primul minut, mi-aș da viața pentru echipa națională, la fel cum fac și la club. Se pare că alții n-au făcut același lucru, iar asta s-a văzut pe teren și pe tabelă. Când vii la națională, trebuie să o faci cu inima deschisă”, a declarat Nistor, informează mediafax.ro.

”Am vorbit tot timpul cu el, dar așa a considerat dânsul, să bage alți jucători. Mie îmi pare rău că a plecat. Probabil că n-am fost motivați. S-a simțit și lipsa jocurilor la unii fotbaliști. Ce speranțe să mai aibă suporterii români?! În Spania trebuia să spălăm rușinea cu Suedia, dar din păcate nu am reușit. Cât am fost eu la națională, nu am simțit un conflict între generații, ne-am înțeles bine cu cei de la U21, nu au fost certuri”, a mai spus dinamovistul.

Căpitanul lui Dinamo a mai vorbit despre variantele posibile pentru banca tehnică a echipei naționale: ”Domnul Hagi are o academie acolo, nu cred că o va lăsa. Petrescu trebuie să califice echipa în Europa League, ar fi greu și la club, și la națională. Mai rămân Mirel Rădoi, Marius Șumudică, Mircea Rednic. Sunt multe nume. Eu sunt prea mic pentru asta și nu știu”.

