Dan Nistor şi Mattia Montini vor rămâne la Dinamo

Tehnicianul formaţiei Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu FC Botoşani, din etapa a XIII-a a play-out-ului Ligii I, va fi unul foarte greu, subliniind că Dan Nistor şi Mattia Montini vor rămâne la gruparea dinamovistă potrivit news.ro.

"Plecăm de astăzi, vom sta două seri la Botoşani. Nu am probleme de lot, vor face deplasarea toţi jucătorii. Ne aşteaptă un meci foarte greu. Iar începem că din cauza lor nu am ajuns în playoff, nu din cauza lor si din cauza noastră pentru că noi am greşit. Pentru Nistor nu am avut nicio ofertă, pentru Montini am avut dar mai mult ca sigur nu vor pleca", a declarat Rednic, într-o conferinţă de presă.

El a mai spus că fundaşul scoţian Ziggy Gordon va semna astăzi cu Dinamo. "Ziggy Gordon semnează astăzi. A primit contractul, a acceptat condiţiile şi va semna. Nu e în România. I-am zis că n-are rost să vină acum pentru vizita medicală. Va veni mai devreme, pe data de 5 iunie pentru vizita medicală", a afirmat Rednic.

Dinamo joacă în compania formaţiei FC Botoşani, luni, de la ora 21.00, în etapa a XIII-a a play-out-ului Ligii I.