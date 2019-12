Dan Petrescu are oferte mereu, dar cred că doreşte să rămână aici (Bogdan Mara)

Directorul sportiv al CFR Cluj, Bogdan Mara, a declarat joi seară, după calificarea în 16-imile Ligii Europa, că echipei clujene nu îi este teamă de următorul adversar din competiţia europeană, indiferent care va fi acesta. Mara a mai spus că tehnicianul Dan Petrescu are tot timpul oferte, dar clubul şi antrenorul îşi doresc ca el să rămână.

“Băieţii au făcut un meci extraordinar, au dat dovadă de mare caracter. Îi felicit pe toţi, şi tot ce înseamnă staf administrativ şi angajaţi ai CFR Cluj. Cred că am reuşit să facem o campanie foarte bună pentru fotbalul românesc. Suntem mândri că suntem români. Orice echipă va veni în 16-imi chiar nu ne e frică. Când am câştigat la Rennes ne criticau anumiţi oameni. Am întâlnim nişte echipe enorme. În seara asta ne vom bucura de această calificare foarte mare. De mâine nu mai rămâne decât să ne gândim la meciul de luni. Sperăm ca Dan să reuşească să-I aducă pe jucători la un nivel bun din punct de vedere fizic”, a spus Mara.

El a precizat că rezultatele lui Dan Petrescu vin după multă muncă, nu datorită sansei. “Dan are oferte mereu, are de când a venit la noi. A demonstrat pe unde a fost că este un antrenor de mare valoare. Toate rezultatele lui nu sunt noroc, ci muncă multă, seriozitate, disciplină… Cu siguranţă, noi ne dorim din tot sufletul şi el cred că doreşte să rămână aici, pentru că aici se simte foarte bine. Şi avem obiective de realizat”.

CFR Cluj s-a calificat în 16-imile Ligii Europa, după ce a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (goluri Burcă ’49 şi Djokovici ’70)), campioana Scoţiei, Celtic Glasgow, în etapa a VI-a a Grupei E. CFR Cluj este pentru a doua oară în primăvara Ligii Europa după sezonul 2012/2013, când a fost eliminată în 16-imi de Inter Milano (0-2 în deplasare şi 0-3). Sezonul acesta, CFR şi-a asigurat până acum din participarea sportivă în cupele europene (fără market pool) suma de 6,2 milioane de euro.