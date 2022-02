Dan Petrescu extrem de dur cu jucătorii săi după meciul cu Rapid: Dezastru. Au fost penibili în repriza a doua. Dacă ei cred că joacă aşa şi mai câştigă un meci

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Peterescu, şi-a criticat jucătorii după meciul cu FC Rapid, scor 2-1, el precizând că în repriza a doua “au fost penibili” şi că nu au şanse să obţină ceva cu astfel de prestaţii, potrivit news.ro.

El a menţionat că este vina sa pentru că nu a ştiut să îi motiveze la pauză pe fotbalişti, care în repriza a doua “parcă nu voiau să joace”.

“Eu sunt de vină că sunt antrenor. N-am ştiut ce să fac la pauză şi s-a văzut. Rămân rezultatul şi prima repriză, în rest dezastru, inclusiv eu, inclusiv ei. Au fost penibili în repriza a doua, ăsta e cuvântul: pe-ni-bili. Dacă ei cred că joacă aşa şi mai câştigă un meci se înşală toţi. De-aia sunt antrenor, să găsesc soluţii, poate să mai fac vreo cinci schimbări, să ghicesc şi echipa şi schimbările pentru că nu mi-a plăcut deloc repriza a doua. N-am înţeles nimic. Sunt şocat. E cea mai slabă repriză acasă de când sunt la CFR. În repriza a doua am căzut brusc. Am zis să nu ne retragem, ne-am retras. Poate doar Graovac a salvat. Restul, niciunul. OK, Cipi a contribuit la victorie, dar toată echipa a fost praf. Jucând aşa n-avem nicio şansă. Ce Europa, ce campionat? Ne amăgim aiurea dacă vrem când jucăm aşa să câştigăm meciuri”, a spus Petrescu la posturile care transmit Liga 1.

Antrenorul a precizat că a fost o zi proastă din partea tuturor. “E a cincea oară când suntem egalaţi, nu e întâmplare. Să-şi facă autocritica şi jucătorii. Acum nu sunt bine. Am venit din respect la interviu, că trebuie să respect televiziunile şi protocolul. Repriza a doua le-am zis să joace fotbal, nu le-am zis să se apere. A fost o zi proastă din partea tuturor, mai ales repriza a doua. Prima repriză a fost bună. Este vina mea că n-am ştiut ce să fac la pauză, n-am ştiut să-i motivez. Am şi eu vina mea, mai mare ca a lor. Îmi fac autocritica, sunt supărat şi îngândurat după acest meci. Voi face schimbări, asta e singura şansă, să găsim jucătorii care vor să joace. Parcă nu voiau să joace în repriza a doua, n-am înţeles nimic din repriza a doua, toţi au fost sub nivel”.

Formaţia CFR Cluj a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa FC Rapid, într-un meci din etapa a XXVII-a a Ligii 1.

Învingătorii au marcat prin Graovac ’43 şi Deac ’84. Pentru Rapid a înscris J. Morais ’69.