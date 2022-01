Dan Petrescu: FCSB a avut un parcurs foarte bun. Micile detalii vor face diferenţa la meciul de duminică / Ce spune de Omrani

Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, vineri, ]ntr-o conferinţă de presă, că adversara CFR Cluj din prima etapă a anului din Liga 1, FCSB, a avut un parcurs foarte bun anul trecut, subliniind că la meciul de duminică micile detalii vor face diferena, anunță news.ro.

Dan Petrescu: Nu cred în statistică, indferent ce a fost înainte nu are nicio semnificaţie la meciul următor. Mereu trebuie să o iei de la zero. Un meci cu FCSB este foarte greu în orice circumstanţe. Până în acest moment, mi se pare că FCSB face un campionat fantastic, are 12 victorii şi 2 egaluri în ultimele 14 meciuri. Dar pentru că CFR a făcut un sezon incredibil, sunt mai puţin băgaţi în seamă. Mai sunt 19 meciuri şi vă repet, campionatul se va câştiga în ultimul sau penultimul meci. Nu suntem campioni încă, programul lui CFR este mai greu decât al celor de la FCSB.Eu sunt conştient de valoarea lor, au foarte mulţi jucători buni, va fi o luptă până la final. Au atuuri multe să spere să schimbe ceva în bine, au făcut un an foarte bun. Cred că micile detalii vor face diferenţa şi este important cine marcheaz primul gol", a declarat Dan Petrescu.

Tehnicianul clujenilor a vorbit şi despre Bilel Omrani: "Omrani şi cu Ştefan au pierdut pregătirea. Amândoi au fost cu COVID, deci au lipsit motivat. Nu ce s-a speculat prin presă, că Omrani n-a mai vrut să vină. Omrani intră în planurile mele. Doar să nu vină vreo ofertă... ştiţi că mai are şase luni de contract. Noi sperăm în continuare să semneze. S-a speculat că m-am certat cu el sau că nu am nevoie de el. Am nevoie de Bilel Omrani, şi el are nevoie de CFR. Campionatele cele mai bune din cariera lui au fost cu Dan Petrescu antrenor, iar ezultatele cele mai bune ale CFR-ului au fost cu Omrani pe teren. Este golgheterul all-time în Europa, mi-l doresc în continuare. Dar când este în ultimele şase luni, poate să decidă ce vrea. În cazul ăsta mai sunt câţiva jucători: Cestor, Susic, Bălgrădean. Conducerea vorbeşte cu toţi, sunt aproape rezolvate. Eu îmi doresc toţi aceşti jucători, dar mai sunt banii, comisioane, tot felul de probleme. Dar aceşti jucători au avut rezultate bune cu mine. Vedem până pe 15 februarie, când va fi ultima zi de transferuri, ce va fi".

Petrescu a mai spus că Denis Alibec nu a mai vrut să vină la pregătiri: "Nu l-am dat afară, a fost decizia lui, el a vrut să plece, spre să-şi găsească echipă şi să joace fotbal".

Meciul FCSB - CFR Cluj are loc, duminică, de la ora 20.00, în etapa a XXII-a a Ligii I Casa Pariurilor, prima din 2022.