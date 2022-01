Dan Petrescu îi răspunde lui Mihai Bendeac: le propun să antreneze ei gratis! Plăteam 100.000 de euro din buzunarul meu

Antrenorul Dan Petrescu susține că a primit ofertă din partea FRF pentru un contract în urma căruia ar fi câștigat 300.000 de euro, iar dacă își plătea singur clauza de reziliere cu CFR Cluj ar fi plătit 400.000, ceea ce l-ar fi dus în situația de a plăti 100.000 de euro din buzunarul proriu. Replica lui Dan Petrescu vine, după ce, actorul Mihai Bendeac l-a întrebat public de ce nu a făcut un efort pentru echipa națională, dat fiind că a câștigat milioane de euro în cariera de jucător și antrenor.

„Federaţia a venit cu propunerea şi le-am zis să vorbească cu patronul şi a făcut-o. Le-am spus: 'Am meciuri aici şi nu e normal să vorbesc de FRF'. A venit apoi finalul de campionat. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă duc la patron, pentru că am o clauză în contract de 400.000 de euro. Patronul mi-a spus din prima: 'Nu cumva să îmi ceri să pleci, că nu ai nicio şansă. Ai clauză, dar nu te las să pleci. Ai venit acum trei luni şi mi-ai promis că stai 3 ani'. Dacă plăteam clauza de 400.000… La FRF mi s-a propus un salariu de 300.000. Trebuia să plătesc 100.000 din buzunarul meu”, a zis Petrescu.

„Dacă găseşte cineva un antrenor care să muncească gratis la naţională, o să mă duc şi eu. Celor care mi-au spus că nu înţeleg de ce nu mă duc, le propun să se ducă să antreneze gratis. Eu am vrut să ajung la naţională, dar nu s-a putut. Îmi doream, dar nu a fost momentul bun. Cât am fost liber 6 luni, nu s-a nimerit, nu am fost întrebat. Dacă eram întrebat atunci, sigur acceptam şi pentru mai puţini bani. Nimeni nu munceşte gratis. Asta a fost istoria. În rest, a fost cancan. Ei (n.r. Răzvan Burleanu şi Mihai Stoichiţă) au venit concret la mine, chiar îi apreciez. Mi-au spus că bani nu au prea mulţi. Nu am ce să le reproşez nici lor, nici patronului. Eu voiam la echipa naţională, dar în acelaşi timp sunt foarte fericit la CFR. Am mare încredere în acest lot", a declarat antrenorul.

Actorul Mihai Bendeac i-a adresat o scrisoare deschisă lui Dan Petrescu:

„Domnule Petrescu, fac parte din generația care vă divinează. De ce? În primul rând ca jucător. Sunteți printre foarte puținii jucători români care au demostrat constanță și performanță atât la echipa națională cât și la un mare club european. Chiar și maestrul Hagi a reușit “dubla” asta abia spre final, la Galatasaray. Dumneavoastră ați fost și rămâneți o legendă la fuckin’ Chelsea!!!

Vă iubesc necondiționat. Secretul meu murdar este fotbalul. E pasiunea mea secretă. Știu istoria fotbalului românesc (și nu numai) în detaliu. Asta mă sperie, uneori. (Smiley face).

Domnule Petrescu… Banii mei din cont (exceptând apartamentul în care locuiesc și casa în care locuiesc părinții) sunt mai puțini decât sumele donate în ultimul an calendaristic. N-aș fi vrut să spun asta dar mă ajută în ceea ce urmează să argumentez…

E ireal cum o persoană precum dumneavoastră sau domnul Olăroiu nu puteți ajunge la punctul ăla al vieții în care intervine sentimentul de “Bă… Dacă mor mâine, din punct de vedere financiar, 10 generații sunt asigurate… O gură am și o gaură în cur… Oricum în afară de fotbal nu respir altceva.. Atât exist! Fotbal!!! E viața mea!!!”

Domnule Petrescu… 400 de mii de euro??? Asta vă oprește? La banii dumneavoastră îi plăteam mâine. Da!!! Eu însumi! Nu-mi pot imagina fizic atâția bani cât ați agonisit. Știți care este scopul meu? Să-mi asigur un trai decent până la sfârșitul vieții și, peste câțiva ani, să ajung în punctul în care să DONEZ tot ce câștig. Sună idealist. Utopic. Dar idealismul și utopia sunt singurele concepte pentru care merită să trăiești. Asta cred, asta simt.

Sunteți un mare antrenor! Și dumneavoastră și domnul Olăroiu. (Iată, mai introduc, intempestiv, un nume în această paradigmă.) Mai mult decât atât… Doi antrenori construiți pe specificul fotbalului românesc. Pe specificul echipei naționale.

Nu veți trăi o bătrânețe liniștită știind că ați fost mare în Liga 1, Europa League (în limitele unei posibile calificări din grupe) sau țările arabe. Și aici îl includ și pe domnul Olăroiu.

Poți avea toți banii din lume. Nimic nu se compară cu sentimentul de a fi EROU! De acționa împotriva chestiunilor materialiste. Chiar și dacă mandatul dumneavoastră la Națională ar fi fost un eșec, nu ar fi fost permis nimănui să eludeze faptul că Sir Dan sau Sir Oli nu au încercat. Că unul dintre oamenii ăștia a spus cândva: “Am caviar la masă pentru 10 generații. Acum fac ceva pentru noi toți! Ceva uriaș!”

Baftă în continuare la CFR (un club profesionist în adevăratul sens al cuvântului), succes cu Academica Clinceni si FC Voluntari.

Domnului Olăroiu (că tot l-am menționat), baftă în întâlnirile cu AL Albadadain, Al Magagagran, Al Ain, Al Balabaluba și alte confruntări care îl vor introduce în marea istorie a fotbalului mondial și care ne interesează mult pe noi, microbiștii.

Cu respect,

Mihai Bendeac

PS - Federația Română de Fotbal nu poate să-și asume plata unei sume de 400 de mii de euro? Iertati-mă, dar un antrenor mare european, pe doi ani de zile, ca salariu, însumează mai mult decât salariul domnului Petrescu plus clauza asta.