Dan Petrescu - În retur Şahtior Soligorsk e în avantaj, federaţia lor le amână meciul de campionat

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat după remiza, 0-0, cu Şahtior Soligorsk, din prima manşă a turului 3 preliminar al Europa Conference League, că adversarii au prima şansă la calificare în partida retur deoarece federaţia din Belarus le amână meciul de campionat şi vor fi mai odihniţi.

"Acest egal nu avantajează nicio echipă. Noi meciul următor ar trebui să fim favoriţi că jucăm acasă, dar aţi văzut, federaţia lor le amână meciul (n.r. - din campionat) ca să îi odihnească, iar noi jucăm. Aşa că au avantaj ei. Mi se pare corect ce face federaţia lor, să amâne meciul. Păi noi aşa nu o să ajungem în grupe niciodată, pentru că nu avem cum. A fost un meci foarte echilibrat, cei din Belarus aleargă foarte mult, sunt bine pregătiţi. Va fi foarte greu. Cine va fi mai fresh va câştiga. Noi am încercat să câştigăm pe final, dar aveam nevoie de nişte atacanţi pe bancă care să intre să marcheze. Dar m-am uitat pe bancă şi erau numai fundaşi şi mijlocaşi", a spus tehnicianul în conferinţa de presă de după meci.

Petrescu a subliniat că gruparea CFR Cluj nu va face cerere la FRF şi LPF pentru amânarea partidei cu Chindia Târgovişte, programată duminică, în etapa a 4-a Superligii, pentru că nu are nicio şansă să fie aprobată.

"Nu am făcut cerere de amânare pentru că nu avem nicio şansă. Niciodată în cinci ani nu s-a pus problema la noi. La alte echipe le mută meciurile, zilele, orele. La noi nimic, dacă se poate, noi jucăm la 16:00, la 12:00, la prânz, aşa e la noi. Cum să ajungem aşa cu echipele în grupe?", a explicat el.

Petrescu a precizat că are probleme de lot, în special în ofensivă.

"Avem mulţi accidentaţi. Eu nu am jucători de atac acum, la meciul următor din campionat nu am nimic nou. Nu pot să joc mereu cu Debeljuh şi Păun. Noi azi aveam pe bancă doi jucători de atac, atât, iar ei aveau şapte. Ei au acum şapte zile de antrenament, că nu joacă, iar noi ajungem iar dimineaţă, iar meci, iar zburăm la Cluj, şi apoi iar meci. Deci noi n-o să fim fresh la retur. Nu e o scuză, asta e realitatea. Noi am încercat să luăm un atacant în timp să-l punem pe lista UEFA, dar nu am reuşit. E vorba de Malele. El ar putea să joace în campionat, dar nu ştiu dacă e pregătit. Dar nu am ce să fac, dacă face un antrenament îl bag", a mai spus Dan Petrescu.

CFR Cluj a terminat la egalitate cu echipa belarusă Şahtior Soligorsk, 0-0, joi seara, în deplasare, pe Stadionul Yeni Sakarya Ataturk din Adapazari (regiunea turcă Sakarya), în prima manşă din turul al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, conform Agerpres.

Manşa secundă este programată pe 11 august, de la ora 20:00, la Cluj-Napoca.