Dan Petrescu revine în Liga 1. Renunță la salariul FABULOS de la chinezi pentru a antrena CAMPIOANA României

Dan Petrescu revine în Liga 1. El renunță la un salariul foarte bun luat de la echipa chineză Guizhou Zhicheng pentru a antrena din nou CFR Cluj, informează digisport.ro.

Tehnicianul de 51 de ani s-a înţeles cu cei din conducerea lui Guizhou Zhicheng pentru rezilierea contractului, actele urmând a fi semnate zilele viitoare. Antrenorul care a adus titlul în Gruia va fi pe banca clujenilor de la prima etapă din play-off. CFR este într-o situaţie destul de grea din punct de vedere financiar, după ce anul trecut s-a investit enorm, însă nu s-a reuşit calificarea în grupele unei competiţii europene. Conducerea din Gruia mizează totul pe Dan Petrescu, în speranţa unui nou titlu şi a unui parcurs bun în Europa, care să aducă balanţa clubului pe plus.

În momentul în care clujenii au decis să renunţe la Toni Conceicao, şefii ardelenilor primiseseră deja un răspuns pozitiv de la "Super Dan", singurul impediment fiind modalitatea de a ajunge la o înțelegere avantajoasă cu chinezii, pentru o despărțire rapidă. De aceea, a fost instalat interimar Minteuan, al cărui contract expiră pe 2 martie. În momentul de faţă, conducerea CFR-ului nu mai tatonează vreo altă pistă, fiind sigură de întoarcerea antrenorului care a scris istorie stagiunea trecută. „Bursucul” are o relație excelentă cu noua conducere din Gruia, dar încă nu și-a reziliat contractul cu Guizhou Zhicheng. Astfel, singurul impediment care stă între Petrescu și CFR Cluj era găsirea unei soluţii de compromis privind rezilierea cu asiaticii. Bogdan Mara a mers special încă de săptămâna trecută în China pentru a fi sigur că Dan Petrescu se întoarce în Liga 1. Dan Petrescu a primit peste două milioane de euro după ce a petrecut jumătate de an pe banca grupării chineze. Guizhou Zhicheng a încheiat ultima campionatul din China, cu 24 de puncte, opt sub penultima clasată.

Dan Petrescu a ţinut legătura cu oficialii echipei pentru a găsi înţelegere şi a-şi rezilia contractul. În cele din urmă, potrivit informaţiilor Digi Sport, Petrescu a ajuns la un acord de principiu cu Xiaoting Wen, şefa care l-a sprijinit în momentele în care pentru toţi era clar că echipa nu mai poate fi salvată de la retrogradare. Xiaoting Wen este directorul executiv al celor de la Guizhou şi cea care ia toate deciziile importante şi i-a promis lui "Super Dan" că nu îi va pune beţe în roate. Aceasta a înţeles că fostul mare internaţional are nevoie de o nouă provocare, fiindu-i complicat să rămână în liga a doua chineză, chiar dacă are un salariu motivant. În concluzie, i-a promis românului că, odată întors din cantonament, va semna rezilierea şi va fi liber să meargă la noul club.

Din informaţiile Digi Sport, Dan Petrescu va sosi spre finalul săptămânii la Cluj. De partida cu Sepsi, ultima din sezonul regulat, se va ocupa Minteuan, urmând ca noul tehnician să intre în pâine imediat după runda 26, pentru a pregăti cât mai bine primul meci din play-off.