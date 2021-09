Dan Petrescu: Sunt foarte îngrijorat şi supărat că deja patru jucători nu pot participa la meciuri

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că îl îngrijorează problemele apărute în ultimele zile în lot, şi anume accidentările lui Denis Alibec, Mateo Susic, Daniel Graovac şi Billel Omrani.

“Prima oară când am început cariera la CFR tot la Botoşani am început şi tot meci greu am avut. Toate meciurile cu Botoşani au fost foarte echilibrate. Sunt convins că va fi un meci foarte, foarte greu. Din păcate nu suntem într-o perioadă bună pentru că au fost meciurile de la naţională şi CFR a ieşit în pierdere. Cred că e singura echipă care a avut doi accidentaţi, mă refer la Alibec şi la Susic, plus că alţi doi jucători s-au accidentat la antrenamente, Omrani şi Graovac. Patru jucătri de pe lista UEFA nu-i am. Va fi o perioadă grea. Dacă vom continua în ritmul acesta nu ştim ce vom face. Vor fi foarte multe meciuri şi am nevoie de jucători”, a spus Petrescu.

El a menţionat că i se pare absurd faptul că nu se poate mări numărul de jucători la o echipă, adăugând că ţine degeaba fotbalişti în afara lotului, deşi ar avea nevoie de ei. “Sunt foarte îngrijorat şi foarte supărat că deja patru jucători nu pot participa la meciuri, jucători importanţi, în primul rând atacanţii. Sunt convins că cerinţele sunt foarte mari în continuare la CFR. Sunt îngrijorat în momentul ăsta. Alibec se ştie că o lună, la Susic 2-3 săptămâni, Graovac cel puţin la fel, la Omrani sperăm cea mai uşoară accidentare, poate o săptămână. Nu înţeleg această regulă cu jucătorii, dacă un club vrea să ţină 30 de jucători şi îi plăteşte, de ce trebuie să îi antrenezi separat? Ţin jucători în afara lotului degeaba. Mi se pare absurd să nu mărim numărul de jucători la o echipă. Ar fi logic să se ia o măsură. Avem şi trei jucători în lot care nu au mai jucat demult – Burcă, Bordeianu şi Culio. Trebuie să văd cum pot să fac să joace cât mai puţin la început şi treptat să joace mai mult”, informează News.ro.

Echipa CFR Cluj va întâlni, sâmbătă, în deplasare, de la ora 21:00, formaţia FC Botoşani, în etapa a opta a Ligii 1.