Dan Petrescu: 'Veneam după un meci intens cu Sevilla, moralul jucătorilor nu era prea bun. Am avut nevoie de puţin noroc şi norocul a fost de partea noastră'

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, duminică seară, că jucătorii săi au avut şi noroc la meciul cu Universitatea Craiova, scor 2-0, din etapa a XXVI-a, ultima a sezonului regulat al Ligii I, potrivit news.ro.

"Veneam după un meci intens cu Sevilla, moralul jucătorilor nu era prea bun. Azi am avut nevoie de puţin noroc şi norocul a fost de partea noastră. Toţi jucătorii care au intrat au adus un plus şi sunt mulţumit de randamentul lor. Craiova are un lot foarte bun şi se va bate până la final. Regula cu înjumătăţirea punctelor nu mi se pare normală, muncim ca proştii şi ni se iau puncte", a declarat Dan Petrescu, la posturile care transmit Liga I.

Formaţia CFR Cluj a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Universitatea Craiova, în etapa a XXVI-a, ultima a sezonului regulat al Ligii I. Clujenii încheie sezonul regulat pe primul loc în clasament, cu 52 de puncte, iar Universitatea Craiova pe poziţia a doua, cu 46 de puncte.

Alături de CFR Cluj şi Universitatea Craiova, vor juca în play-off-ul Ligii I FCSB, Gaz Metan Mediaş, Astra Giurgiu şi FC Botoşani. În play-out vor evolua FC Viitorul, Dinamo, Sepsi, Chindia Târgovişte, Hermannstadt, Poli Iaşi, Academica Clinceni şi FC Voluntari.

Ultimul meci al sezonului regulat, FC Botoşani – Poli Iaşi, are loc luni, de la ora 20.00.

La Craiova, golurile au fost marcate de Rondon ‘9 şi Martic ’67 (autogol).