Dan Stoenescu - numit şef al Delegaţiei UE în Siria; Aurescu: O reconfirmare a expertizei României privind Orientul Mijlociu

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, salută decizia Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politică de securitate, Josep Borrell, privind numirea diplomatului român Dan Stoenescu ca şef (însărcinat cu afaceri) al Delegaţiei Uniunii Europene în Siria, cu reşedinţa la Beirut.

"Numirea ambasadorului român Dan Stoenescu este o reconfirmare la nivel european a expertizei României în ceea ce priveşte regiunea Orientului Mijlociu, cât şi o recunoaştere a calităţilor diplomatice ale acestuia", a declarat Aurescu, într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, transmis vineri AGERPRES.

Stabilizarea Siriei rămâne crucială pentru securitatea întregii regiuni, iar intensificarea demersurilor pentru soluţionarea pe cale politică a crizei din Siria reprezintă o prioritate la nivelul UE şi al comunităţii internaţionale, subliniază MAE."Ministerul Afacerilor Externe va continua demersurile de promovare a candidaturilor diplomaţilor români în cadrul Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE), pentru a asigura o reprezentare consolidată în cadrul diplomaţiei europene, care să reflecte expertiza vastă deţinută de aceştia pe ansamblul agendei externe a Uniunii", se menţionează în comunicat.Alţi patru români ocupă în prezent poziţii de şef de Delegaţie UE: Oana Cristina Popa în Muntenegru, Denisa-Elena Ionete în Niger, Traian Laurenţiu Hristea în Mongolia şi Cristian Tudor în Kuweit.Potrivit MAE, poziţia obţinută de România se plasează în contextul unei serii de succese diplomatice înregistrate anul trecut şi în acest an, care au condus la o mai bună reprezentare a ţării noastre în UE şi în cadrul diferitelor organizaţii şi structuri europene sau regionale.În această serie se înscrie obţinerea în 2020 de către ţara noastră, pentru prima dată, a unui sediu al unei structuri europene la Bucureşti - Centrul european de competenţe industriale, tehnologice şi de cercetare în domeniul securităţii cibernetice (Centrul Cyber al UE), a poziţiei de director executiv al Autorităţii Europene pentru Muncă, precum şi a poziţiei de şef al Delegaţiei UE în Muntenegru.De asemenea, în acest an, la 30 martie, România a obţinut poziţia de secretar general al Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), fiind pentru prima dată în istoria organizaţiei când ţara noastră va deţine această funcţie şi prima poziţie de secretar general al unei structuri de cooperare regionale obţinute de România.Diplomat cu experienţă în regiunea Orientului Mijlociu, Dan Stoenescu este din anul 2017 ambasadorul României în Republica Tunisiană. În perioada 2015 - 2016 a deţinut funcţia de ministru delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni în Ministerul Afacerilor Externe. Şi-a desfăşurat activitatea în cadrul ambasadelor României la Madrid şi Beirut. În perioada 2011 - 2013 a fost preşedinte al European Union National Institutes for Culture în Liban, pentru două mandate consecutive, ca reprezentant al Institutului Cultural Român.În ceea ce priveşte activitatea academică şi de cercetare, în anul 2003 a obţinut licenţa în Studii Internaţionale de la Austin College din Texas (SUA), iar în anul 2004 a obţinut o diplomă de master în globalizare şi dezvoltare de la Universitatea Warwick din Marea Britanie. A absolvit cursurile postuniversitare cu specializarea "Migraţie forţată şi studii asupra refugiaţilor" la Universitatea Americană din Cairo (2006). Totodată, deţine titlul de doctor în Ştiinţe Politice, acordat de Universitatea din Bucureşti (2009).