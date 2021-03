Dan Tănasă (AUR) îl jignește iar pe Silviu Dehelean: 'Acea fetiță-deputat de la USR zici că a mâncat un frigider'

Deputatul AUR Dan Tănasă a reluat, miercuri, la Antena 3, insultele la adresa deputatului USR Silviu Dehelean, pe care l-a făcut „fetiță” care arată de parcă „ar fi mâncat un frigider”.

„Cei care mă cunosc, prietenii mei și apropiații mei și de altfel chiar și dumneavoastră mă cunoașteți că nu așa reacționez eu. Nu îmi este specific acest comportament. Dar când deranjezi un câine, el te va mușca, categoric.

Am fost provocat. Este acel domn de la USR, acea fetiță de la USR care zici că a mâncat un frigider, el a venit spre mine. Fetița de la USR a venit ea spre mine să mă amenințe. Fetița cu ochelari. Fetița-deputat de la USR, domnișoara asta.

Colegii de la USR ei se dau acum fete mari și ele n-au făcut nimic, ele sunt victimele, deși eu am procedat exact la fel cum proceda USR în 2016, în 2017-2018, adică n-am făcut nimic deosebit.

Repet, cel care s-a repezit înspre mine amenințător a fost fetița asta cu ochelari de la USR, nu eu, eu nu m-am legat de nimeni.

Eu nu m-am legat de niciun coleg deputat de la USR. Colegii deputați de la USR au venit cu bățul la mine să mă provoace și să mă insulte pe mine și pe George Simion și eu nu am făcut nimic altceva decât să reacționez la insultele lor. Și voi reacționa de fiecare dată”

Anterior, Tănasă i-a zis lui Dehelean în Camera Deputaților: „Ce mă, păduche, cum adică vii tu să mă ameninți pe mine? că ce, nu înțeleg! Bă, dispari mă de aici, tu auzi ce îți spun? Bă, dispari mă de aici. E un păcălici! Băi, îți ordon să dispari din fața mea, tu nu auzi ce îți zic? Marș, mă, de aici, nu te mai uita așa la mine. Nu mai strica aerul aici, dispari! Îți ordon să faci pași înainte!”

Deputatul AUR a avut o dispută pe holurile Parlamentului și cu Ionuţ Moşteanu, liderul deputaţilor USR-PLUS, căruia i-a spus că este un „zero barat”. „Ești un zero barat. Ești un zero barat. Am acasă Moșteanule, șosete găurite care-s mai valoroase decât tine. N-ai făcut absolut nimic în viața ta și te-ai trezit deputat. Nu mai vorbi tu de George Simion. Tu pe lângă George Simion ești un zero barat. Ești un nimeni în drum!”.

