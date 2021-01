Dana Budeanu: 3 miniștri sunt copiii unor foști mari securiști. Decât fătălăii ăștia, mai bine veneau tații lor

Dana Budeanu a spus luni, la Antena 3, cu titlu de „caterincă și pamflet”, că trei miniștri sunt copiii unor foști mari securiști.

„Va fi un an extraordinar. Am mare incredere ca populatia acestei tari se va trezi din ce-a insemnat anul 2020 si anul acesta va fi foarte foarte bun. M-am uitat ce-a facut Mugur Mihaescu. Nimic (...) E multa nevoie de umor, sa radem, in aceasta perioada. Nimeni nu poate sa-ti ia asta.

Eu am fost extrem de cenzurata sa spun asa, si pe mine m-au atacat foarte multe ONG-uri fara succes pentru ca nu ai cum sa opresti ceva natural sa existe, nu ai cum, cum sa cenzurezi rasul? In ce sens? Oriunde pe globul pamantesc, in tarile civilizate, nu ca se glumeste, dar toti comediantii rad de ministri. Uitati-va ce patesc Trump si Boris Johnson in fiecare zi. Nu intervine nici politia, nici ONG, nimeni. Pentru ca natiile civilizate rad chiar si in cele mai grele momente. In al Doilea Razboi Mondial se faceau spectacole despre razboi, se radea despre asta si nu cred ca putem compara drama acelor ani cu ceea ce este acum.

Tot ceea ce spun eu este pamflet, trebuie sa mentionez. Probabil a existat aceasta negociere dupa alegeri si TVR trebuie sa ajunga la USR PLUS Doi Si-un sfert. E un pamflet care a ajuns in 2020 sa insemne realitatea pentru ca trei ministri sunt copiii, nu rudele, copiii unor fosti mari securisti. A se intelege, mie imi place securistii mult, a nu se intelege gresit, dar sa recunoastem aceasta stare de fapt. Va dau 3 nume, cautati pe net. Năsui, Drulă, Voiculescu. Eu nu am nimic, eu sunt pro-securiști. Oricum, decat fătălăii ăștia, mai bine veneau tații lor, care au fost niste smecheri”, a spus Dana Budeanu.

