Dana Budeanu: Ciolacu are de luptat cu lăcomia corporațiilor. Lupte cu ele nu se poate rezuma doar la un OUG. Lupta va fi de durată

Dana Budeanu: Ciolacu are de luptat cu lăcomia corporațiilor. Lupta cu ele nu se poate rezuma doar la un OUG. Lupta va fi de durată

SCADEREA PRETURILOR

Scriu acest articol cu speranta ca noul premier va avea inteligenta sa inteleaga cum trebuie condusa o tara in secolul XXI.

Este dificil astazi sa faci politica printre zeci de trotinetari si sute de credinciosi de Facebook uniti in cuget si simtiri de spiritul hashtag. Toti acestia sunt doar o sleahta de neterminati adunati de cine trebuie pentru a acoperi la nivel national trendurile globale la moda. Cand a fost nevoie de progresistii am scos din album ghiozdanari care beau cafea cu goji si discuta despre schimbarile climatice. Odata sosit timpul nationalismului, am turat motoarele si am scos marii credinciosi ai poporului roman sa urle prin Parlament ca niste descreierati in numele unor lozinci de la 1800.

Ciolacu are o munca de sisif daca vrea sa rezolve macar cate ceva din ce a fost scris in programul de guvernare.

Romania de astazi este cu mult diferita fata de Romania de acum 20 de ani. Marile corporatii au o influenta marcanta asupra economiei si doar printr-un dialog inteligent cu ele pot fi rezolvate probleme structurale importante ale tarii. Principala dificultate vine din faptul ca ele isi doresc pana la refuz profit, in timp ce Guvernul vrea sa marcheze pozitiv partea de bunastare sociala. Aceste tinte contradictorii genereaza tensiuni mari care de fiecare data duc la un echilibru imperfect pentru oameni.

Marcel Ciolacu trebuie sa stie ca inflatia globala de astazi are printre factorii esentiali lacomia corporatiilor.

Termenul de greedflation aparut de ceva timp in media nu face decat sa sublinieze ca guvernele pierd pe toate fronturile in lupta cu marile interese private. Exista studii citate de Banca Central Europeana care atesta ca undeva la 50% din inflatia din zona Euro este legata de preturile mari practicate de corporatii pentru sporirea exagerata a profiturilor. Cu alte cuvinte, daca acesti colosi isi permit sa actioneze asa prin statele mari din UE si America, nimic nu ii va impiedica sa replice comportamentul in Romania. In concluzie, trebuie sa fie pregatit pentru o lupta de durata, un asemenea fenomen nu se poate rezolva printr-o ordonanta de urgenta fara largul concurs al firmelor private implicate.

Guvernul trebuie sa gaseasca solutia desteapta a dialogului cu acesti jucatori pentru reusita acestui demers.

Fara acceptul tacit al lor, ANAF nu va avea cum sa controleze mii de magazine ale marilor retaileri pentru a vedea daca se respecta conditiile din ordonanta. Acest fapt ar fi o nebunie si o pierdere de vreme. In acelasi timp, Guvernul trebuie sa inteleaga ca business-ul marilor retaileri nu este nici usor de gestionat, nici atat de profitabil precum pare. Vorbim de marje relativ mici de profit care pot disparea intr-o secunda daca business-ul merge intr-o directie gresita pentru cateva luni. De aceea, abordarea decidentilor trebuie sa fie serioasa si adaptata la piata reala, orice lozinci de tipul “strainii care ne fura tara” trebuind sa ramana doar la urlatorii hahstag de secol XIX.

Flagelul preturilor este o reala problema a Occidentului astazi.

Ea nu poate fi invinsa peste noapte, si in niciun caz cu abordari nationaliste cretine demne de alte secole. Fie ca ne place noua sau nu, neoliberalismul din ultimii 40 de ani a dus la o rasturnare a puterii intre guverne si corporatii. Astazi, corporatiile sunt peste si Romania trebuie sa se adapteze inteligent la asta. Exista mecanisme nevazute care pot duce la negocieri mutual benefice, prin care bunastarea sociala sa isi faca loc. Nu este cazul sa il invat eu pe Ciolacu ce/cum trebuie sa negocieze cu OMV sau Carrefour. Tot ceea ce pot sa ii spun este ca are nevoie de niste minti destepte care sa gandeasca precum in secolul XXI, gata sa ii puna pe masa argumente smart pentru a convinge sectorul privat. Pentru reusita infrangerii FLAGELULUI PRETURILOR este nevoie de un dialog nevazut intre parteneri egali, si nu de lozinci nationaliste de televizor.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App