Dana Budeanu șterge pe jos cu ținutele actrițelor de la Premiile Oscar: Singura rochie care i-a luat ochii

Finalul de weekend a fost marcat de Gala premiilor Oscar, pe care fanii cinematografiei au urmărit-o cu sufletul la gură. An de an, actrițele apelează la cele mai spectaculoase ținute pentru acest eveniment special, totuși, în 2024 doar una dintre rochii a reușit să o mulțumească pe Dana Budeanu.

Dana Budeanu a șters pe jos cu actrițele și celebritățile prezente la Gala premiilor Oscar. Stilista este de părere că singura rochie frumoasă a fost ce purtată de actrița Carey Mulligan. Aceasta a îmbrăcat o rochie de tip sirenă, o replică realizată de Balenciaga, după originalul din 1951 realizat de Cristobal Balenciaga. Aceasta este singura ținută care a impresionat-o pe Dana Budeanu, care a afirmat că restul au fost „cele mai nasoale din istorie”.

Dana Budeanu a urmărit aparițiile vedetelor la Premiile Oscar 2024 și a criticat ținutele purtate pe covorul roșu de la Dolby Theatre din Los Angeles, apreciind că sunt „cele mai nasoale din istorie”, scrie .

„Toate rochiile de până acum la Oscar sunt oribile’, a scris Dana Budeanu pe rețelele de socializare.

O singură rochie i-a plăcut creatoarei de modă, cea purtată de actrița Carey Mulligan

„SINGURA ROCHIE FRUMOASĂ DE LA OSCAR DE ASEARA… Replica realizată de Balenciaga la originalul lui Cristobal Balenciaga din 1951, rochia sirenă’, a transmis Dana Budeanu, care a și postat o fotografie cu actrița Carey Mulligan la Oscar 2024, dar și cu inspirația pentru rochia ei.

La evenimentul în care a purtat celebra rochie Balenciaga, Carey Mulligan a accesorizat cu o pereche de mănuși lungi de culoare neagru-închis și cercei clasici cu diamante de la Fred Leighton. În ceea ce privește machiajul, a optat pentru un look minimalist și proaspăt, în timp ce părul său blond bob a fost aranjat drept, cu o cărare pe mijloc.

În timp ce unele celebrități au ales ținute atemporale full black, precum Jamie Lee Curtis, Rita Moreno și Vanessa Hudgens, altele au preferat rochii colorate, glamuroase și extrem de sexy.

Zendaya a fost printre cele mai apreciate apariții la Oscar 2024, strălucind într-o superbă rochie Armani Prive, ce evidenția eleganța și rafinamentul. Cu toate acestea, titlul de cel mai bine îmbrăcat la Premiile Oscar 2024 a fost fără îndoială câștigat de Sandra Huller.

Actrița, protagonistă în două filme de mare impact din acest an – „Anatomy of a Fall’ regizat de Justine Triet și „The Zone of Interest’ regizat de Jonathan Glazer – a strălucit într-o rochie Schiaparelli absolut superbă. Cu toate acestea, trofeul Oscar pentru „cea mai bună actriță în rol principal’ revenit lui Emmei Stone pentru rolul din „Poor Things’, aceasta fiind îmbrăcată într-o rochie Louis Vuitton.