Dana Budeanu trage cu tunul în Vasile Dîncu: 'Asta e preocuparea ministrului Apărării? Cine sunteți dvs, nu vă supărați? Cine sunteți concret?'

Dana Budeanu îl atacă virulent pe ministrul Apărării, Vasile Dîncu, care a declarat că studii sociologice realizate la nivel naţional indică faptul că procentul românilor care se arată reticenţi faţă de vaccinarea anti-COVID s-a dublat, în doar un an şi jumătate. „Asta e preocuparea ministrului Apărării? (...) Cine sunteți dvs, nu vă supărați? Cine sunteți concret? Ce ați făcut pentru oamenii din România?”, întreabă retoric Dana Budeanu, care îi reproșează lui Vasile Dîncu că nu a făcut nimic de la începutul carierei.

„A SCAZUT INCREDEREA IN INTEPAT? ASTA E PREOCUPAREA MINISTRULUI APARARII? LASATI CA E GHEORGHITA DE GARDA SA NE ZICA!

A SCAZUT? PAI DE CE A SCAZUT? NU SE VEDE CU OCHIU LIBER?

MACAR ASA DIN RUSINE FATA DE OAMENI!

OCUPATI VA SI DE FACTURI, DE RATA CEA MAI MARE DIN ISTORIE DE SUICID LA ADOLESCENTI SI TINERI, DE FAPTU CA OAMENII STAU INGHETATI IN CASE DE CAND V A CONVENIT LA TOTI SA IASA PLICUSOR SI S O INGROPATI PE FIREA, DE MIZERIA IN CARE TRAIESC MAJORITATEA, DE PRETURILE LA MANCARE CARE AU CRESCUT CU 25%, DE PRESA CARE DE 15 ANI ATACA INSTITUTIILE DE FORTA ALE STATULUI SI STATI MUTI, DE GENERALII FACUTI DIN PIX, DE FAPTUL CA NU AVEM DE UNDE SA LUAM O ROSIE ROMANEASCA ETC! MAI LASATI NE!

CINE SUNTETI DVS, NU VA SUPARATI? CINE SUNTETI CONCRET? CE ATI FACUT PENTRU OAMENII DIN ROMANIA? AM ANALIZAT EU! DE LA INCEPUTUL CARIEREI, NIMIC, ZERO! CA SI CURCAN, CA SI NETERMINATII DE LA USRI PLUS DOI 1/4, CA TOTI PENSATII PNL CARE AU INGROPAT TOT IN DOI ANI! CINE SUNTETI? CE ATI FACUT CONCRET IN ULTIMII 20 DE ANI? VA SPUN EU: POLITICA DE PE SCAUN, ADICA NIMIC! IN POLITICA EXISTA ACEI OAMENI CARE FAC CONCRET CEVA SI CEI MULTI CARE SE LIPESC!

STITI CUM TRAIESC OAMENII? IN FRICA SI RESEMNARE? STITI? NU! LASATI NE…ATAT!”, scrie Dana Budeanu pe Facebook.