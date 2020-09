Dancă: Alocare de 13 milioane de lei pentru exproprierea unor imobile de pe tronsonul 3 al drumului expres Craiova-Piteşti

Guvernul a aprobat, prin hotărâre de guvern, alocarea a aproximativ 13 milioane de lei pentru exproprierea unor imobile de pe tronsonul 3 al drumului expres Craiova-Piteşti, a anunţat, vineri, şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă.

"Pentru drumul expres Craiova-Piteşti a fost adoptat un proiect de hotărâre de guvern pentru exproprierea unor imobile de pe tronsonul 3 al acestui drum expres. De asemenea, valoarea acestor exproprieri se ridică la aproximativ 13 milioane de lei şi, în acest caz, ca urmare a adoptării acestui act normativ, se asigură frontul de lucru pentru constructor pe acest tronson. Un proiect de infrastructură care a avansat în mod spectaculos, am putea spune, în acest an, ajungând de la un grad de execuţie drumul expres Piteşti-Craiova de peste 50%, în condiţiile în care la preluarea guvernării au fost lăsate doar câteva borduri în câmp de guvernarea anterioară", a declarat Ionel Dancă la Palatul Victoria.Totodată, a precizat el, a fost adoptat proiectul de hotărâre de guvern pentru realizarea ultimelor exproprieri pe centura municipiului Rădăuţi."Este vorba de relocarea unor utilităţi, astfel încât după adoptarea acestui act normativ, practic, se asigură toate condiţiile pentru finalizarea cât mai curând a acestui proiect de infrastructură, respectiv, până la sfârşitul acestui an, centura municipiului Rădăuţi ar putea fi finalizată", a afirmat Dancă.El a menţionat că tot în domeniul proiectelor de infrastructură a fost adoptat un proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru varianta de ocolire Sighişoara din judeţul Mureş."Este un proiect important în zonă, a cărui valoare se ridică la 391 de milioane de lei, şi vizează centura ocolitoare a oraşului Sighişoara, în lungime de 13 kilometri. Este primul pas în realizarea acestui proiect, primul pas adoptat de către Guvernul Orban în şedinţa de guvern de ieri seară", a mai declarat Dancă.