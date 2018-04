Dăncilă: Astăzi aprobăm ordonanţa de urgenţă care întăreşte rolul Comisiei Naţionale de Prognoză

Guvernul va aproba joi o ordonanţă de urgenţă "care întăreşte rolul" Comisiei Naţionale de Prognoză, transformând-o în Comisia Naţională de Strategii şi Prognoză, a anunţat joi premierul Viorica Dăncilă, potrivit agerpres.ro.

"Astăzi aprobăm ordonanţa de urgenţă care întăreşte rolul Comisiei Naţionale de Prognoză, transformând-o în Comisia Naţională de Strategii şi Prognoză, ca urmare a preluării atribuţiilor în ceea ce priveşte politicile publice, monitorizarea investiţiilor majore în economie, precum şi implementarea şi urmărirea ducerii la bun sfârşit a ajutoarelor de stat şi parteneriatelor public-privat", a declarat Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.Totodată, şefa Executivului a precizat că se lucrează la finalizarea unui pachet normativ pentru "eficientizarea achiziţiilor publice"."Ministerul Finanţelor Publice ne va prezenta o notă de informare privind stadiul simplificării în domeniul achiziţiilor publice - o altă prioritate a Guvernului pentru perioada următoare. Se lucrează la finalizarea unui pachet normativ de simplificare şi de eficientizare a achiziţiilor publice, iar domnul ministru Eugen Teodorovici a discutat săptămâna aceasta cu oficialii de la Bruxelles pentru a alinia aceste modificări cu directivele europene în vigoare. Consider că este un pas înainte, consider că este un pas aşteptat atât de investitori, cât şi pentru autorităţile locale", a spus Dăncilă.Potrivit premierului, şi Legea parteneriatului public-privat va fi modificată."Pentru că am vorbit de parteneriat public-privat, tot până la sfârşitul trimestrului II ne propunem ca şi această lege să o modificăm şi să o punem în vigoare. Consider că atât Legea achiziţiilor publice, cât şi Legea parteneriatului privat, cât şi Casa de Comerţ a României arată deschiderea Guvernului pentru investiţii şi considerăm că perioada următoare trebuie să fie perioada investiţiilor pentru România", a arătat Dăncilă.Premierul a anunţat că săptămâna viitoare va prezenta raportul referitor la aplicarea programului de guvernare pentru primul trimestru al anului 2018 şi priorităţile pentru trimestrul al II-lea al acestui an.