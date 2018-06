Dăncilă dorește impulsionarea schimburilor româno-estone prin inaugurarea zborului direct Talin -Constanța

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă seară, pe Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu, cu prilejul inaugurării rutei de transport aerian Tallinn-Constanţa, că speră ca această conexiune directă între România şi Estonia să impulsioneze turiştii români şi estonieni să viziteze cele două ţări.

Potrivit prim-ministrului României, inaugurarea noii rute de transport aerian are loc în contextul în care Estonia sărbătoreşte 100 de ani de la adoptarea Declaraţiei de Independenţă şi, în acelaşi timp, România sărbătoreşte 100 de ani de la Marea Unire.Dăncilă a menţionat, totodată, că sâmbătă a fost semnat un memorandum, la Tallinn, pentru îmbunătăţirea relaţiilor bilaterale româno-estoniene."Tot astăzi, am semnat la Tallinn un memorandum între Ministerul Mediului de Afaceri, Comerţului şi Antreprenoriatului şi Agenţia de Investiţii din Estonia. Pe agenda noastră de lucru s-au aflat atât îmbunătăţirea relaţiilor bilaterale şi economice dintre Estonia şi România, şi se vede că astăzi am făcut deja primii paşi, cât şi un consens pe agenda europeană", a afirmat Viorica Dăncilă.Ea a adăugat că speră să se deschidă o linie aeriană şi între Tallinn şi Bucureşti."Vreau să mulţumesc Companiei Nordica pentru această iniţiativă şi sper că acest zbor, de data aceasta între Tallinn şi Constanţa, să devină un zbor pe viitor şi între Tallinn şi Bucureşti", a spus Dăncilă.Prim-ministrul Estoniei, Juri Ratas, a declarat că prin inaugurarea noii linii aeriene, România şi Estonia au făcut paşi minunaţi înainte."Cred că astăzi noi doi şi ţările noastre am făcut paşi minunaţi înainte. Cred că astăzi clădim istoria între ţările noastre, Estonia şi România, şi am inaugurat împreună primul zbor între cele două ţări minunate. (...) Mă bucur că sunt multe elemente care pun o legătură între România şi Estonia. Suntem legaţi de istoria faptului că ambele ţări, şi România şi Estonia, celebrează Centenarul astăzi. Vă putem spune că relaţia noastră economică se îmbunătăţeşte continuu, schimbul comercial între România şi Estonia a crescut cu peste 75% în ultimii trei ani. Sosise momentul să deschidem o linie aeriană directă între popoarele noastre şi între afacerile din ţările noastre", a afirmat Ratas.Duminică dimineaţă, Dăncilă şi Ratas vor participa la inaugurarea Consulatului onorific al Estoniei la Constanţa (Universitatea Ovidius).Vizita oficială a premierului român în Estonia este prima la acest nivel după 1991, când România a restabilit relaţiile diplomatice cu statul eston.