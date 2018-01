Dăncilă, în trombă după avertismentul primit de România: 'Am cerut ca pe fiecare minister să am stadiul fondurilor europene'

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunţat marţi că i-a cerut ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, să îi prezinte o situaţie referitoare la toate directivele europene care nu au fost implementate în România, informează agerpres.ro.

"Încă de la prima întâlnire cu miniştrii, cea de ieri seară, am cerut ministrului pentru Afaceri Europene să îmi facă o situaţie privitoare la toate directivele europene care nu au fost implementate sau stadiul implementării lor", a declarat Viorica Dăncilă, la Palatul Victoria, după o întâlnire cu comisarul european Corina Creţu.Totodată, şefa Guvernului a precizat că le-a cerut miniştrilor să îi prezinte o evidenţă privind stadiul atragerii de fonduri europene şi să participe la întâlniri cu oficiali europeni în acest domeniu.

"Am cerut ca pe fiecare minister să am stadiul fondurilor europene (...) pentru că eu consider foarte importantă pentru România, pentru absorbţia fondurilor europene, o bună relaţionare între Guvernul României şi Comisia Europeană", a spus ea.



Pe de altă parte, Viorica Dăncilă i-a mulţumit Corinei Creţu pentru angajamentul luat privind susţinerea regiunilor miniere, menţionând că pentru autorităţile române este "o prioritate" ca Valea Jiului să fie inclusă în acest program.



"Vă mulţumesc (...) pentru informarea şi angajamentul şi susţinerea dumneavoastră legată de platforma pentru regiunile miniere şi este adevărat, pentru noi, Valea Jiului este o prioritate pentru a o încadra în acest program-pilot. Vom coopera şi pe viitor legat de acest lucru", i-a transmis şefa Executivului comisarului european.