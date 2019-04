Dăncilă - întrevedere cu premierul georgian: Am stabilit să accelerăm eforturile pentru dezvoltarea turismului între ţările noastre

Premierul Viorica Dăncilă a avut, luni, la Palatul Victoria, discuţii cu o delegaţie guvernamentală din Georgia, condusă de prim-ministrul Mamuka Bakhtadze, stabilindu-se accelerarea eforturilor pentru dezvoltarea turismului între cele două ţări, considerat un domeniu cu un potenţial uriaş, informează agerpres.ro.

La sediul Guvernului a fost semnat un acord de cooperare culturală între Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Culturii şi Sportului din Georgia."I-am mulţumit domnului prim-ministru pentru sprijinul şi implicarea activă a părţii georgiene în proiectul rutei de transport mărfuri dintre Marea Neagră şi Marea Caspică, proiect iniţiat în comun de România şi Turkmenistan. Am stabilit, de asemenea, să accelerăm eforturile pentru dezvoltarea turismului între ţările noastre, un domeniu cu un potenţial uriaş. (...) Am discutat şi despre dezvoltarea relaţiilor bilaterale în planul educaţiei şi culturii, aceasta cu atât mai mult cu cât relaţiile dintre poporul român şi cel georgian s-au clădit pe baza unor legături culturale solide şi aici îmi face o deosebită plăcere să-l amintesc pe Antim Ivireanul, care s-a născut pe meleagurile Georgiei şi care, alături de diaconul Coresi, este cel mai mare editor şi creator de limbaj din cultura medievală românească", a precizat Dăncilă în cadrul declaraţiilor comune cu premierul georgian.Premierul român a menţionat că a trecut în revistă împreună cu Bakhtadze stadiul actual şi perspectivele de dezvoltare a relaţiilor română-georgiene în domenii de activitate importante precum transporturile, energia şi schimburile comerciale."Am reiterat susţinerea fermă a României pentru aspiraţiile europene şi euroatlantice ale Georgiei şi am încurajat continuarea agendei ambiţioase de reforme promovate de Guvernul georgian. Dezvoltarea relaţiilor UE cu partenerii estici reprezintă o prioritate a Preşedinţiei române a Consiliului UE, context în care ne implicăm activ în promovarea obiectivelor asumate în cadrul Parteneriatului Estic. Un alt aspect asupra căruia ne-am aplecat este cel al securităţii la Marea Neagră, care preocupă în cel mai înalt grad ambele state. Din perspectiva României, prosperitatea, securitatea şi stabilitatea Georgiei sunt esenţiale pentru securitatea şi stabilitatea întregii regiuni a Mării Negre, de aceea, pe lângă susţinerea unei colaborări tot mai strânse a Georgiei cu NATO, explorăm potenţialul de cooperare bilaterală. Am folosit acest prilej pentru a reitera susţinerea fermă a României faţă de suveranitatea şi integritatea teritorială a Georgiei în frontierele sale recunoscute internaţional", a afirmat aceasta.Viorica Dăncilă a evidenţiat că în plan bilateral s-a constatat că rezultatele eforturilor comune de dinamizare a dialogului economic şi comercial au început deja să se contureze, înregistrându-se o creştere a volumului schimburilor comerciale româno-georgiene, precum şi a exporturilor româneşti în Georgia."Am convenit derularea cu regularitate a sesiunilor comisiei mixte pentru valorificarea deplină a potenţialului existent. Conectivitatea în ansamblul său, fie că se referă la relaţiile între mediile de afaceri, la turism, la contactele inter-personale în general, este un element important şi îl vom sprijini în continuare. Doresc, în context, să încurajez companiile româneşti să exploreze oportunităţile de afaceri oferite de Georgia", a adăugat premierul.