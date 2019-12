Dăncilă, la sediul PSD: 'Am reușit să continuăm ceea ce a început bun un alt guvern, indiferent de culoarea politică'

Fostul premier Viorica Dăncilă a declarat vineri, fiind rugată să enumere trei lucruri bune și trei lucruri negative din 1990 până în prezent, că PSD a reușit să continue ceea ce a început bun un guvern, indiferent de culoarea politică.

„Am reușit să continuăm ceea ce a început bun un alt guvern, indiferent de culoarea politică. Să luăm lucrurile bune și să le ducem mai departe. De fiecare dată am dărâmat și s-a construit și am luat-o de la capăt. Un lucru rău este că niciodată nu s-a ajuns la consens, la negociere, cum este necesar în politică. Un alt lucru rău este că nu am înțeles că politica se face pe argumente, nu pe jigniri, nu pe cine țipă mai tare și cred că acest lucru este destul de neplăcut, pentru că orice spunem în țară este preluat și în afară”, a spus Dăncilă.