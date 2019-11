Dăncilă, revoltată: Luați discursul lui Iohannis să vedeți câte greșeli a făcut. De ce nu-l taxează nimeni?

Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, s-a declarat miercuri seara revoltata de faptul ca si presedintele Klaus Iohannis face greseli de exprimare dar nimeni nu-l taxeaza cum s-a intamplat in cazul ei.

„M-am uitat la cate greseli a facut azi, luati discursul dlui Iohannis. Nu am vazut pe nimeni sa-l taxeze. De ce? Pentru ca sunt femeie? Va rog mult, uitati-va pe ce a zis dl Iohannis azi si o sa gasiti multe greseli”, a zis Dancila.

Ea a spus ca in acest context romanii trebuie sa ii vada pe cei doi intr-o dezbatere si acolo o sa se vada „adevarata valoare” a fiecaruia.

„Ca sa fie totul corect, mergem cu doua foi la dezbatere, eu voi scrie ce am facut intr-un an si noua luni de premier, el in 5 ani de mandat. Mie nu-mi ajunge o foaie. La presedinte nu o sa vedeti 1-2 randuri scrise”, a zis Dancila.

