Dăncilă vrea să-l atragă pe Iohannis de partea ei: 'Dacă iubeşte această ţară, să voteze Viorica Dăncilă' (VIDEO)

Viorica Dăncilă, candidatul PSD la Preşedinţia României, vrea să obţină şi votul actualului preşedinte, Klaus Iohannis. Într-un discurs susţinut la o întâlnire electorală la Oradea, preşedintele PSD a afirmat că va fi "buturuga mică", alternativa la un preşedinte "înalt ca bradul şi leneş".

"În 5 ani de zile, România nu a avut preşedinte. A avut un chiriaş la palatul din Cotroceni, care a venit doar să jignească şi să-şi arate aroganţa. Avem nevoie de un preşedinte care să lucreze 24 de ore din 24 şi şapte zile din şapte pentru poporul român. Ştiu că domnului Iohannis îi plac vacanţele. Haideţi să-l trimitem într-o vacanţă prelungită, care îi va face bine şi dumnealui, dar şi poporului român. Iar dacă preşedintele Iohannis iubeşte această ţară şi vrea binele poporului român, să meargă la vot, să voteze în căsuţa numărul 5, Viorica Dăncilă, şi cred că va face singurul lucru bun pe care l-a făcut în mandatul său de preşedinte. Ştiu că candidatul Iohannis se vede deja la al doilea mandat, priveşte cu dispreţ către premierul României, are impresia că deja este preşedintele României pentru următorii cinci ani, că are în spate oameni puternici, cum este Ludovic Orban şi alţii la fel. Ştiu că deja se gândeşte la următoarea vacanţă, dar îl avertizez pe candidatul Iohannis că alături de mine am românii de bună credinţă din această ţară şi că trebuie să se ferească şi să fie îngrijorat de puterea românilor atunci când luptă pentru propria ţară, că a semănat vânt şi va culege furtună. Pentru că decât înalt ca bradul şi... leneş, mai bine buturga mică care cu siguranţă va răsturna carul mare", a afirmat Dăncilă.