„Dangerous: The Double Album” al lui Morgan Wallen a petrecut a şasea săptămână consecutiv în fruntea Billboard 200 şi a devenit astfel primul album al unui cântăreţ cu cele mai multe săptămâni pe primul loc de la „Views” al lui Drake, în perioada mai - octombrie 2016, potrivit news.ro.

Deşi casa lui de discuri şi numeroase platforme şi posturi de radio au eliminat muzica lui din liste după ce a fost filmat folosind o insultă rasistă, Wallen continuă să domine clasamentul american al albumelor.

„Dangerous” a fost vândut în 93.000 de unităţi în SUA în săptămâna încheiată pe 18 februarie, potrivit MRC Data.

În ultimii cinci ani, doar trei albume au petrecut cel puţin şase săptămâni în fruntea topului: „Dangerous” al lui Wallen, „Folklore” al lui Taylor Swift (opt săptămâni neconsecutive, în 2020) şi „Views” al lui Drake (13 săptămâni neconsecutive, în 2016).

Piesele de pe recentul album al cântăreţului country au fost accesate online, în ultima săptămână, de 112,11 milioane de ori.

„Dangerous” este primul album country al unui bărbat care a înregistrat şase săptămâni în fruntea listei de la „The Hits” al lui Garth Brooks, cu opt săptămâni neconsecutive, în 2015, şi primul al unui artist care nu este o compilaţie de hituri country de la „The Chase” al lui Brooks, cu şapte săptămâni neconsecutive, în 1992.

Pe locul al doilea în clasament a urcat 35 de poziţii „After Hours” al lui The Weeknd, cu 42.000 de unităţi vândute. Artistul canadian este prezent în top 10 cu două albume săptămâna aceasta. Compilaţia best of „The Highlights” a coborât până pe poziţia a opta, după ce a fost vândută în 31.000 de unităţi.

Albumele au în comun piesele „Blinding Lights” şi „Save Your Tears”. Unităţile vândute pentru ambele melodii au contribuit la „After Hours”, lansat în martie 2020.

„The Voice” al lui Lil Durk a urcat două poziţii, până pe trei, după ce a fost vândut în 40.000 de unităţi, la fel şi „Shoot for the Stars Aim for the Moon” al lui Pop Smoke, clasat pe patru, cu 38.000 de unităţi vândute.

Locul al cincilea a fost ocupat de Pooh Shiesty şi „Shiesty Season”, în coborâre un loc, după ce albumul a fost vândut în 37.000 de unităţi.

Top 10 este completat de „Evermore” al lui Taylor Swift, „Future Nostalgia” al cântăreţei Dua Lipa, relansat în variantă deluxe, „The Hightlights” al lui The Weeknd, „Positions” al Arianei Grande şi de „Legends Never Die” al lui Juice WRLD.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).