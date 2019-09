Preşedintele clubului Astra Giurgiu, Dani Coman, nu exclude posibilitatea ca antrenorul Dan Alexa să fie demis de la conducerea tehnică a echipei din Liga I potrivit news.ro

"Mâine vom avea o şedinţă, în care vom analiza rezultatele pe care le-am avut în aceste etape de campionat. Vom analiza ceea ce s-a făcut bine şi ceea ce s-a făcut mai puţin bine şi probabil vom lua deczile necesare", a declarat Coman, la sediul FRF, după tragerea la sorţi a meciurilor din Cupa României.

Întrebat dacă este posibil ca antrenorul Dan Alexa să fie schimbat, Coman a răspuns: "Fotbalul nu îţi oferă garanţii indiferent de echipa pe care o ai, de antrenorul pe care îl ai. Cert este că Dan este la antrenament azi, antrenează echipa, ce va fi în viitor vom vedea."

"Nu aş putea spune că sunt fericit, mă aşteptam la mai mult de la echipa naostră, dar am încredere că ne vom îndeplini obiectivele şi în acest an. Laszlo Balint este un antrenor bun, un antrenor tânăr, un antrenor de viitor, dar este un antrenor sub contract cu UTA Arad, o echipă care se află pe locul 2, cu un meci mai puţin şi nu ar fi nici frumos, nici profesionsit din partea mea să vrobesc de antrenorul altei echipe", a continuat el.

Formaţia Chindia Târgovişte a învins, sâmbătă seară, la Ploieşti, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Astra Giurgiu, într-un meci din etapa a XI-a a Ligii I.

În urma acestui rezultat, Astra ocupă locul 7 în clasamentul Ligii I, cu 15 puncte, după 11 etape. Echipa din Giurgiu este la egalitate de puncte cu formaţia FC Botoşani, de pe locul 6, ultimul care asigură calificarea în play-off.