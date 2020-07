Daniel Buda, europarlamentar PNL: Convergența externă a subvențiilor trebuie susținută ferm dacă ne dorim un sector agricol durabil și eficient!

Astăzi, în cadrul ședinței Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală a PE, a avut loc prezentarea raportului comisiei cu privire la negocieri pe marginea raportului „Prevederi tranzitorii pentru sprijinul din partea Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și a Fondului european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021”, anunță europarlamentarul PNL, Daniel Buda.

Am intervenit în cadrul discuțiilor și am felicitat colegii din echipa de negociere, știind care sunt dificultățile în această perioadă. Am făcut o scurtă precizare cu privire la convergența internă și externă deoarece inclusiv în Comisia AGRI sunt divergențe de opinie legat de necesitatea de a avea o convergență externă. Nu trebuie să ne fie frică să discutăm despre nevoia de a avea o convergență externă într-un viitor nu foarte îndepărtat, deoarece fermierii din UE au în momentul de față aceleași costuri cu înființarea unei culturi, indiferent că discutăm de Germania, Italia, România sau Bulgaria. Este extrem de important pentru noi să avem în vedere acest obiectiv deoarece și piața pentru care noi ne adresăm este aceeași.