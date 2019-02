Daniel Constantin, ipoteză privind bugetul de stat - Este conform scenariului dorit de Don Livio și sclava sa Isaura - Călin

Daniel Constantin, lider al partidului Pro Romania, sustine că bugetul de stat ar putea fi adoptat, cel mai devreme, la sfarsitul lunii martie, precizând ca acesta este scenariul dorit de liderii Coalitiei de guvernare.

"Telenovela bugetului de stat, conform scenariului dorit de Don Livio si sclava sa Isaura - Calin

Asa cum anticipam in urma cu cateva săptămâni, Coalitia de Guvernare + UDMSR au adoptat in parlament un proiect de buget realizat in asa fel incat presedintelui sa-i fie imposibil sa-l promulge!

Realitatea este ca nu sunt bani suficienti astfel incat promisiunile din program de guvernarea/buget sa se realizeze. Trimiterea si adoptarea bugetului in Parlament, la jumatatea lunii februarie, precum si sesizarea CCR de catre presedinte, fac parte din scenariul dorit de Dragnea si Tariceanu!

Citeste si Dosar PENAL după crima misterioasă de seara trecută - Este căutat autorul

Bugetul central o sa fie adoptat cel mai repede la sfarsitul lunii martie iar bugetele locale in aprilie, poate chiar mai. In aceste conditii, cel putin in zona investitiilor noi, sumele nu vor putea fi executate pana la sfarsitul anului. Termenele uzuale pentru proceduri de achizitie, contestatii, autorizari pentru inceperea lucrarilor, etc, fac imposibile cheltuielile pentru investitii. Vom avea al treilea an consecutiv cu cele mai mici cheltuieli cu investitiile din ultimii zece!

In felul acesta, guvernul are o sansa sa realizeze alte promisiuni electorale, sa se incadreze in limita de deficit si in acest scenariu fericit are si un "vinovat" in persoana presedintelui care "si-a permis" sa nu promulge un buget imposibil, de altfel!

Intr-un mod mincinos si pervers, doi dintre primii oameni în stat se joacă cu destinul României și cu viitorul românilor", a scris Daniel Constantin pe Facebook.