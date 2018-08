Daniel Dragomir, AUDIAT la Parchetul Militar: 'Există zeci de modificări ale așa-ziselor interceptări'

Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir vine cu acuzații extrem de grave. Acesta susține că a fost audiat la Parchetul Militar, în calitate de persoană vătămată.

"Astazi dimineata (n.r - marți) am fost audiat la Parchetul Militar. In calitate de persoana vatamata.

Este vorba de o plangere in dosarul abuziv deschis de procurorii militari de la DNA, ofiteri din politia judiciara si ofiterii SRI impotriva mea si a sotiei mele, dosar in care am fost achitati de instanta de fond a Tribunalului Bucuresti.

Exista zeci de modificari ale asa-ziselor interceptari.

Transcrieri ale convorbirilor “cum vor ei”, modificari, taieri, scoateri de pasaje care nu le convin si multe alte elemente care arata cum s-a pregatit acest dosar in “laboratoarele” lui Coldea.

Sunt increzator ca Sectia Militara a Parchetului General, daca va fi lasata, isi va face datoria.

Sunt convins ca toti cei care au comis abuzuri vor intelege ca este mai bine sa arate cine sunt responsabilii reali care le-au dat ordinele ilegale. Altfel, vor raspunde penal si financiar in solidar.

Cand se vor trezi procurorii adevarati si profesionisti care isi respecta juramantul, vor matura statul paralel", a scris Daniel Dragomir pe Facebook.